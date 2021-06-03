Житель Арзамаса приговорен к 16 лет колонии за организацию нарколаборатории Происшествия

Житель Арзамаса Нижегородской области приговорен к 16 лет колонии за организацию нарколаборатории, сообщает пресс-служба УФС России по Нижегородской области.

По данным следствия, в конце 2019 года в Арзамасе в гаражном боксе сотрудники УФСБ России по Нижегородской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ликвидировали лабораторию по производству наркотиков.

Организатор нарколаборатории был задержан сотрудниками регионального УФСБ с поличным. В ходе обыска было изъято 3,5 килограмма мефедрона.

Нижегородским областным судом А.И. Болотову вынесен обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбытием наказания в колонии строгого режима, а также назначен штраф в размере 570 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.