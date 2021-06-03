Нижегородский избирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Заксобрания седьмого созыва Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии.

Зарегистрированные кандидаты были выдвинуты выдвинули от шести региональных отделений политических партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров, а также от партий "Новые люди" и "Коммунисты России". Всего зарегистрировано 325 кандидатов.

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская рассказала, что трём непарламентским партиям - Российской партии пенсионеров, "Новые люди" и "Коммунисты России" - предварительно было необходимо собрать по 12 733 подписи избирателей в поддержку выдвижения областных списков.

Всем зарегистрированным кандидатам выданы удостоверения установленного образца, добавили в избиркоме.

Избирательные объединения могут подавать документы в избирком для регистрации списка кандидатов до 6 августа.

Ранее сообщалось, что более 140 кандидатов-одномандатников подали документы в избирком для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, избирательная комиссия Нижегородской области 28 июля ##567959##зарегистрировала 12 первых кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября. В эти дни жителям региона предстоит выбрать депутатов в Госдуму от Нижегородской области, а также 50 парламентариев в Заксобрание региона.