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Политика

Нижегородский избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Государственной Думы

28 июля 2021 19:14  [102] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Избирательная комиссия Нижегородской области 28 июля зарегистрировала первых кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Об этом сообщили в Облизбиркоме.

В частности, зарегистрированы 12 кандидатов от партий "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия.

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская рассказала, что среди зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва три женщины девять мужчин. Всем им вручены удостоверения установленного образца.

Всего же в Госдуму от региона выдвинуто 45 кандидатов. По данным на 28 июля, в Облизбирком представили документы на регистрацию 38 кандидатов. По результатам проверки документов, соответствующие решения будут приниматься на заседаниях комиссии.

Представление документов на регистрацию продолжится до 4 августа, поэтому ещё рано говорить об общем количестве зарегистрированных кандидатов, отметила Красилевская.

Ранее сообщалось, что более 140 кандидатов-одномандатников подали документы в избирком для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области.

Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября. В эти дни жителям региона предстоит выбрать депутатов в Госдуму от Нижегородской области, а также 50 парламентариев в Заксобрание региона.

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Теги:
Выборы Государственная Дума партии
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