Театр "Вера" просит нижегородцев подарить два коромысла для спектакля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Театр "Вера" просит нижегородцев подарить два коромысла для спектакля. Об этом сообщается в группе театра в соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что коромысла нужны для нового спектакля. Речь идёт о сказке "Финист Ясный Сокол".

Желающим поделиться с театром этой утварью нужно написать в личные сообщения группы.

Согласно информации, новый сезон начнётся 10 сентября. Уже открыта продажа билетов.

Ранее сообщалось, что театр "Вера" в новом сезоне представит посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода марафон "Вдохновлённые Нижним", в раках которого покажет несколько спектаклей об истории города.

Напомним, в начале августа в регионе смягчили требования к проведению массовых мероприятий. Обязательные требования о предъявлении сертификата вакцинации, "свежих" результатов ПЦР-теста или анализа на антитела были сняты с массовых мероприятий численностью менее 500 человек.

При этом массовые мероприятия могут быть проведены без учета ограничений, связанных с заполняемостью зала, запретом на антракты и работу буфетов, в случае допуска зрителей с сертификатом и "свежим" ПЦР-тестом.