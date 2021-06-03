Фото:
Театр "Вера" просит нижегородцев подарить два коромысла для спектакля. Об этом сообщается в группе театра в соцсети ВКонтакте.
Отмечается, что коромысла нужны для нового спектакля. Речь идёт о сказке "Финист Ясный Сокол".
Желающим поделиться с театром этой утварью нужно написать в личные сообщения группы.
Согласно информации, новый сезон начнётся 10 сентября. Уже открыта продажа билетов.
Ранее сообщалось, что театр "Вера" в новом сезоне представит посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода марафон "Вдохновлённые Нижним", в раках которого покажет несколько спектаклей об истории города.
Напомним, в начале августа в регионе смягчили требования к проведению массовых мероприятий. Обязательные требования о предъявлении сертификата вакцинации, "свежих" результатов ПЦР-теста или анализа на антитела были сняты с массовых мероприятий численностью менее 500 человек.
При этом массовые мероприятия могут быть проведены без учета ограничений, связанных с заполняемостью зала, запретом на антракты и работу буфетов, в случае допуска зрителей с сертификатом и "свежим" ПЦР-тестом.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+