Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
26 августа 2021 13:41  [36] Крановщица в Нижнем Новгороде погибла в результате падения с башенного крана
26 августа 2021 12:23  [192] Автоподставы на 13 млн рублей: преступное сообщество действовало на территории Нижнего Новгорода
26 августа 2021 09:18  [431] Госинспекция труда выясняет обстоятельства гибели пастуха в Воскресенском районе
25 августа 2021 11:55  [540] Следователи ищут пропавшего на Бору подростка
25 августа 2021 11:33  [635] Пожарные оказались заперты в кольце огня на границе с Нижегородской областью
25 августа 2021 10:47  [539] Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на ж\д вокзале в Нижнем Новгороде еще в 2005 году
24 августа 2021 11:48  [767] Ретро-трамвай загорелся на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде 23 августа
23 августа 2021 17:30  [1436] Виновника смертельного ДТП на пр. Гагарина в День города заключили под стражу
23 августа 2021 15:47  [826] Более 1,3 млн рублей присвоил руководитель транспортного предприятия в Нижнем Новгороде
23 августа 2021 15:12  [762] Площадь активного горения на территории Первомайска составляет 2 га
Происшествия

Крановщица в Нижнем Новгороде погибла в результате падения с башенного крана

26 августа 2021 13:41  [36] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего на строительном объекте в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в трудовой инспекции, ЧП случилось 13 августа на стройке, расположенной между домами № 135 и № 105 по улице Гордеевской.

По завершению проведения высотных работ 50-летняя крановщица ООО СК "СпецСтройКом" упала с башенного крана, установленного на строительном объекте. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет все причины и обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось, что Госинспекция труда выясняет обстоятельства гибели пастуха в Воскресенском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда
Поделиться:
Новости по теме
26 августа 2021 09:18  [431] Госинспекция труда выясняет обстоятельства гибели пастуха в Воскресенском районе
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph