Крановщица в Нижнем Новгороде погибла в результате падения с башенного крана Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего на строительном объекте в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в трудовой инспекции, ЧП случилось 13 августа на стройке, расположенной между домами № 135 и № 105 по улице Гордеевской.

По завершению проведения высотных работ 50-летняя крановщица ООО СК "СпецСтройКом" упала с башенного крана, установленного на строительном объекте. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет все причины и обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось, что Госинспекция труда выясняет обстоятельства гибели пастуха в Воскресенском районе.