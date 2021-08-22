Крановщица в Нижнем Новгороде погибла в результате падения с башенного крана

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего на строительном объекте в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в трудовой инспекции, ЧП случилось 13 августа на стройке, расположенной между домами № 135 и № 105 по улице Гордеевской.
По завершению проведения высотных работ 50-летняя крановщица ООО СК "СпецСтройКом" упала с башенного крана, установленного на строительном объекте. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В настоящее время Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет все причины и обстоятельства несчастного случая.
Ранее сообщалось, что Госинспекция труда выясняет обстоятельства гибели пастуха в Воскресенском районе.
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