Сквер с видом на Оку появится на улице Марата в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В сквере на улице Марата в Нижнем Новгороде планируется обустроить зону тихого отдыха с лавочками и навесами от солнца. Об этом рассказали в администрации Канавинского района по итогам презентации проекта местным жителям.

Напомним, весной этого года состоялось голосование за выбор объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2022 году. От Канавинского района участвовало 8 территорий, и сквер на улице Марата оказался в числе победителей.

В мае прошли общественные обсуждения, где жители высказали свои пожелания, какой они хотят видеть эту территорию. Концепцию благоустройства сквера на ул. Марата разработали специалисты МБУ "Нижегородгражданпроект" с учётом мнений жителей и особенностями проектируемой территории.

В частности, предлагается организовать на набережной Оки прогулочную зону для тихого отдыха с лавочками, шезлонгами и навесами от солнца, а также добавить велодорожку, детскую площадку и организовать фотозону со скульптурными композициями. При разработке концепции было принято во внимание соседство сквера с планетарием.

"Сама планировка сквера напоминает солнечную систему с солнцем-планетарием и планетами-местами отдыха", - пояснили авторы.

Концепция местным жителям понравилась. Следующим этапом станет разработка и утверждение проектно-сметной документации, а в следующем году уже начнется реализация проекта.