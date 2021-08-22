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Общество

Статую музы у нижегородского театра "Комедiя" отреставрируют следующим летом

09 сентября 2021 15:38  [380] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Статую музы Талии у нижегородского театра "Комедiя" планируется отреставрировать следующим летом. Об этом рассказал директор театра "Комедiя" Дмитрий Коновалов в ходе пресс-конференции 8 сентября. 

Совместно с дочерью скульптора Вячеслава Потапина (автора скульптуры) Марией Потапиной руководство театра направило письмо в департамент культуры администрации Нижнего Новгорода с просьбой предусмотреть в бюджете следующего года средства на восстановление статуи.

"Подобного рода скульптуры надо чистить раз в 10 лет. Мы уже один срок пропустили. Есть специальные составы, которыми нужно обрабатывать такие скульптуры, это должен делать реставратор", - сказал Дмитрий Коновалов.

Напомним, в этом году театр привел в исторический вид колонну со статуей. В начале августа нижегородцы возмутились внешним видом колонны, который та приобрела после текущего ремонта. В "Комедiи" тогда пояснили, что он требовался в связи с ее аварийным состоянием. Ее конструкции угрожали жизни и здоровью гостей театра. В течение недели колонна была восстановлена.

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Теги:
Реставрация Театр
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