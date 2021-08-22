Остановки "Тобольские казармы" и "Улица Трудовая" переименовали в Нижнем Новгороде

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Два остановочных пункта переименовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, это сделано в целях актуализации названий остановок городского пассажирского транспорта в соответствии с современной инфраструктурой города.
Так, остановочный пункт "Тобольские казармы" на проспекте Гагарина по направлению к Щербинкам теперь называется "Аквапарк", поскольку рядом с остановкой располагается МФК "Океанис". Остановочный пункт, расположенный по движению в сторону Дворца спорта сохранил прежнее название, уточнили в Дептрансе.
Кроме того, трамвайная остановка "Улица Трудовая" на ул. Большой Печерской переименован в "Университет имени Добролюбова".
Ранее сообщалось, что три новые остановки вводятся в Нижнем Новгороде приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области: "Улица Новосельская", "Автостанция Сенная" и "Улица Цветочная".
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