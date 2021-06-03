Аквапарк "Океанис" на проспекте Гагарина готовится к открытию Общество

Океанис сейчас. Фото сделано 9 августа 2021 года Фото: страница МФК "Океанис" в Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Аквапарк "Океанис" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде откроется в ближайшее время. Об этом заявили представители развлекательного комплекса на официальной странице в Instagram.

"Уже совсем скоро "Океанис" откроется!" - говорится в сообщении.

Информацию о точной дате церемонии открытия организаторы пообещали разместить в Instagram и на официальном сайте МФК "Океанис".

Ранее в компании сообщали, что сам аквапарк будет открыт в августе 2021 года.

Напомним, что изначально инвестор планировал открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом дата открытия перенесласьна IV квартале 2019 года. В январе назывался новый срок открытия - сентябрь 2020 года. Тогда на изменение сроков повлияла пандемия коронавируса - подрядные организации не могли выйти на объект из-за режима повышенной готовности. Кроме того, карантин влиял на поставку зарубежного оборудования, необходимого для возведения объекта.

После ввода объекта в эксплуатацию на территории Нижнего Новгорода будет функционировать закрытый аквапарк "Океанис" круглогодичного посещения на 1,5 тысячи человек. В нем будет находиться девять полноразмерных горок и детский комплекс. Кроме того, в состав комплекса войдет термальный блок, где расположатся бани и сауны: инфракрасные бани, римские парильные, финская сауна, комплекс хамам и другие (более 21 вида). Помимо этого комплекс включает в себя зону фитнеса.

Также в перечень объектов, входящих в состав комплекса, входят торговый центр с предприятиями общественного питания и детской развлекательной зоной.

Инвестиции в строительство развлекательного комплекса составляют 5 млрд рублей.