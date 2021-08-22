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Спорт

Более 400 человек пришли на открытые спортивные тренировки в Нижегородской области

14 сентября 2021 10:11  [79] Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Более 400 человек пришли на открытые спортивные тренировки в Нижегородской области.

Согласно информации, в поселке Юганец Володарского района и в парках "Дубки" и "Швейцария" в Нижнем Новгороде более 400 человек приняли участие в открытых тренировках в рамках межрегионального проекта "Спортивное Поволжье".

Проект позволяет всем любителям спорта и активного образа жизни принять участие в спортивных тренировках или мастер-классах от профессиональных инструкторов.

По словам участника тренировки в парке "Дубки", заместителя председателя регионального общественного совета проекта "Городская среда" партии "Единая Россия" Соломона Апояна, такие мероприятия очень востребованы, что показывает и количество участников, и их активность.

"Кроме полученного заряда бодрости, мне лично, как жителю, приятно видеть, что многочисленные обновленные общественные пространства, такие, как наш парк, становятся местами притяжения для горожан. Здесь постоянно происходят события, проводятся разнообразные мероприятия, в которых могут принять участие все члены семьи", - отметил он.

Уже состоялись 19 тренировок на территории 8 районов Нижнего Новгорода и муниципальных районов области.

"Здорово, что у нас в Нижегородской области реализуется такой проект, инициированный молодежью. Любой желающий может принять в нем участие – потанцевать, позаниматься фитнесом. Занятия проходят на благоустроенных общественных пространствах не только в Нижнем Новгороде, но в районах области. И с каждым разом участников становится больше. Отклик очень позитивный, жители довольны и просят проводить такие мероприятия еще", - поделилась мнением депутат городской Думы ("Единая Россия") Татьяна Скоробогатова.

Занятия со всеми желающими проводят инструкторы по нескольким направлениям: фитнес для детей и взрослого поколения, тренировки по боевому искусству, мастер-классы по восточным танцам.

"Хороший проект, такое настроение получаешь, спасибо за него организаторам проекта. Единственная просьба: проводить такие тренировки не только летом, но и в зимний сезон", - попросила жительница Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Каштанова.

Отметим, в Нижегородской области межрегиональный проект "Спортивное Поволжье" реализуется с 2020 года при поддержке "Молодой Гвардии Единой России".

В прошлом году в регионе состоялось более 50 тренировок, в которых приняли участие больше 16 тысяч человек. Бесплатные занятия для всех любителей спорта и активного отдыха организуются на открытом воздухе каждую неделю. Длительность тренировок – 1.5 часа, они проходят в парках, скверах, на набережных, стадионах и на других открытых площадках. Во время мероприятий работают профессиональный ведущий, диджей и фотограф.

Принять участие в них очень просто: нужно заранее подать заявку на участие на сайте проекта. Информацию о тренировках и актуальное расписание можно узнать и в группе проекта.

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Теги:
Парки Спорт
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