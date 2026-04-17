Спорт

Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в четвертый раз в сезоне

Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в четвертый раз в сезоне

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" снова встречались с ЦСКА. Встреча в Москве закончилась уверенной победой армейцев.

Хозяева начали встречу рывком 7:0. Быстрое нападение ЦСКА привело к ошибкам гостей, и уже в первой четверти разница стала двузначной. После десяти минут на табло было 34:15.

Во второй четверти "Пари НН" выровнял игру и начал сокращать отставание. Трёхочковые Норберта Лукача, Александра Шендерова и Ильи Карпенкова позволили приблизиться в счете. К большому перерыву ЦСКА вёл 64:51.

В третьей четверти нижегородцы снова сократили разницу до однозначной, но хозяева ответили рывком 10:0. Перед заключительным отрезком счёт составлял 90:72.

В четвёртой четверти армейцы удержали преимущество и довели матч до победы — 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19). Это четвёртое поражение "Пари НН" от ЦСКА в нынешнем сезоне.

20 апреля команда Сергея Козина сыграет (0+) на выезде с "Самарой".

Ранее сообщалось, что "Чайка" сравняла счет в серии с "Омскими Ястребами".

