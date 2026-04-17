Более тысячи ветеранов СВО и их близких занимаются спортом в Нижегородской области Спорт

Фото: фонд "Защитники Отечества"

Более тысячи ветеранов СВО и членов их семей вовлечены в занятия спортом и физкультурой в Нижегородской области. Это направление развивается при участии фонда Защитники Отечества в рамках задач государственной программы "Спорт России".

Спорт рассматривается как важная часть реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые ранения и возвращающихся к мирной жизни. Одним из ключевых проектов стали соревнования "Кубок Защитников Отечества", которые с 2023 года проводятся совместно с Паралимпийским комитетом при поддержке Минспорта России и региональных властей.

Эти турниры выполняют не только соревновательную функцию, но и становятся площадкой для общения и взаимной поддержки. За все время в них приняли участие более 2 тысяч ветеранов со всей страны. В 2025 году этап соревнований прошел в Дзержинске, где собрал свыше 200 участников из регионов ПФО.

Председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что такие соревнования помогают формировать среду для обмена опытом и популяризации здорового образа жизни. По ее словам, работа будет продолжена, чтобы у ветеранов и их семей был широкий выбор спортивных направлений вне зависимости от жизненных обстоятельств.

По данным фонда, благодаря совместной работе с Минспорта России, Паралимпийским комитетом и спортивными федерациями более 6 тысяч ветеранов с тяжелыми ранениями уже занимаются различными видами спорта. При этом свыше 750 человек включены в составы региональных сборных по адаптивным дисциплинам.

Участники "Кубка Защитников Отечества" соревнуются в дисциплинах спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, включая пулевую стрельбу, стрельбу из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Также представлены дисциплины спорта слепых, такие как пауэрлифтинг и шоудаун, а также спортивное метание ножа.

Фонд обеспечивает участников специализированными техническими средствами реабилитации. Особую популярность среди ветеранов набирает следж-хоккей: в 2025 году экипировку получили 184 спортсмена, выступающие в 47 командах. Кроме того, развиваются и другие направления, включая регби на колясках и нарды.

В регионе реализуются и дополнительные инициативы. Так, совместно с министерством спорта Нижегородской области действует проект "Сила спорта СВОим", в рамках которого частные клубы предоставляют бесплатные занятия для ветеранов и их семей — в том числе по падел-теннису, боксу и муай-тай.

Государственная программа "Спорт России" направлена на развитие инфраструктуры, проведение массовых мероприятий и повышение вовлеченности граждан в физическую активность, включая участие в комплексе ГТО. Отдельное внимание в ней уделяется поддержке ветеранов СВО и расширению возможностей для их занятий спортом.

Фонд "Защитники Отечества" был создан по указу Владимир Путин и сегодня представлен во всех регионах страны.

Подробнее о том, какую поддержку оказывают бойцам СВО и их семьям в Нижегородской области, читайте здесь.