Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
17 апреля 2026 16:35
Более тысячи ветеранов СВО и их близких занимаются спортом в Нижегородской области
17 апреля 2026 09:16
Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в четвертый раз в сезоне
16 апреля 2026 09:40
"Чайка" сравняла счет в серии, обыграв "Омских Ястребов" по буллитам
16 апреля 2026 09:00
"Заряжали ребят эмоционально": Исаков — о первой победе "Торпедо" в серии
15 апреля 2026 22:45
Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло "Металлург" и продлило серию
14 апреля 2026 18:08
Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" в первом матче серии
14 апреля 2026 17:51
"Появятся": Исаков об отсутствии стычек в серии "Торпедо" с "Металлургом"
14 апреля 2026 17:03
Главный тренер "Металлурга" похвалил наставника "Торпедо" Алексея Исакова
14 апреля 2026 16:25
Нижегородский проект удостоен национальной премии "Наш вклад"
14 апреля 2026 08:00
"Предстоит много мозгового штурма": Исаков о 0:3 в серии с "Металлургом"
Фото: фонд "Защитники Отечества"

Более тысячи ветеранов СВО и членов их семей вовлечены в занятия спортом и физкультурой в Нижегородской области. Это направление развивается при участии фонда Защитники Отечества в рамках задач государственной программы "Спорт России".

Спорт рассматривается как важная часть реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые ранения и возвращающихся к мирной жизни. Одним из ключевых проектов стали соревнования "Кубок Защитников Отечества", которые с 2023 года проводятся совместно с Паралимпийским комитетом при поддержке Минспорта России и региональных властей.

Эти турниры выполняют не только соревновательную функцию, но и становятся площадкой для общения и взаимной поддержки. За все время в них приняли участие более 2 тысяч ветеранов со всей страны. В 2025 году этап соревнований прошел в Дзержинске, где собрал свыше 200 участников из регионов ПФО.

Председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что такие соревнования помогают формировать среду для обмена опытом и популяризации здорового образа жизни. По ее словам, работа будет продолжена, чтобы у ветеранов и их семей был широкий выбор спортивных направлений вне зависимости от жизненных обстоятельств.

По данным фонда, благодаря совместной работе с Минспорта России, Паралимпийским комитетом и спортивными федерациями более 6 тысяч ветеранов с тяжелыми ранениями уже занимаются различными видами спорта. При этом свыше 750 человек включены в составы региональных сборных по адаптивным дисциплинам.

Участники "Кубка Защитников Отечества" соревнуются в дисциплинах спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, включая пулевую стрельбу, стрельбу из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Также представлены дисциплины спорта слепых, такие как пауэрлифтинг и шоудаун, а также спортивное метание ножа.

Фонд обеспечивает участников специализированными техническими средствами реабилитации. Особую популярность среди ветеранов набирает следж-хоккей: в 2025 году экипировку получили 184 спортсмена, выступающие в 47 командах. Кроме того, развиваются и другие направления, включая регби на колясках и нарды.

В регионе реализуются и дополнительные инициативы. Так, совместно с министерством спорта Нижегородской области действует проект "Сила спорта СВОим", в рамках которого частные клубы предоставляют бесплатные занятия для ветеранов и их семей — в том числе по падел-теннису, боксу и муай-тай.

Государственная программа "Спорт России" направлена на развитие инфраструктуры, проведение массовых мероприятий и повышение вовлеченности граждан в физическую активность, включая участие в комплексе ГТО. Отдельное внимание в ней уделяется поддержке ветеранов СВО и расширению возможностей для их занятий спортом.

Фонд "Защитники Отечества" был создан по указу Владимир Путин и сегодня представлен во всех регионах страны.

Подробнее о том, какую поддержку оказывают бойцам СВО и их семьям в Нижегородской области, читайте здесь.

Новости по теме
03 апреля 2026 14:45
Анна Цивилева: "Нам удалось выстроить комплексную систему поддержки и социального сопровождения ветеранов СВО"
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
