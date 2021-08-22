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Культура и отдых

Серия благотворительных экскурсий пройдет в Нижнем Новгороде

24 сентября 2021 17:44  [159] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Серия благотворительных экскурсий пройдет в Нижнем Новгороде с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщили организаторы.

Экскурсии будут проходить каждый день. Проведут их не профессиональные гиды, а нижегородцы.

Так, 28 сентября пройдет экскурсия с незрячим гидом. Сообщается, что ее посетители смогут на себе почувствовать, как ориентируются незрячие люди, и, какие особенности восприятия появляются у людей в отсутствии "главного" сенсорного канала. 29 сентября гидом программы выступит фотограф. 2 сентября экскурсия будет посвящена уличному искусству Заповедных кварталов, гидом выступит сотрудница Института исследования стрит-арта.

Часть собранных средств будет направлено на новые трости для незрячих, часть средств - в фонд фестиваля "Том Сойер Фест" на реконструкцию новых объектов в 2022 году. 

Для участия в экскурсиях необходима https://cityexp.timepad.ru/">регистрация.

Программа цикла экскурсий:

27 сентября, понедельник
18:00 "Дом-коммуна изнутри"

28 сентября, вторник
18:00 Экскурсия с незрячим гидом

29 сентября, среда
16:00 "Фотомедитация" - "экскурсия для нефотографов и фотографов, готовых к экспериментам над собой".
18:00 "Квартал церкви Трех Святителей. Истории Алеши Пешкова"

30 сентября, четверг
18:00 "Заповедный квартал. История спасения и возрождения"

1 октября, пятница
18:00 "Город грехов" - экскурсия по злачным местам XIX века с фотографом Денисом Макаренко.

2 октября, суббота
12:00 "Стрит-арт в заповедном квартале" - экскурсия по уличному искусству с сотрудницей Института исследования стрит-арта Анной Нистратовой
13:00 "Городское озеленение: куда и как оно развивается"
14:00 "Великие жильцы и гости Усадьбы Лемке"
15:00 и 17:00 "Экскурсия на 2000 лет назад в Римскую империю" (с практикой и примеркой экипировки)
16:00 "Недолго/вечные акценты" Большой Покровской улицы" - экскурсия с искусствоведом и исследователем городских деталей Антоном Марцевым 
18:00 Исторический квест (для подростков) и экскурсия (для всех) в доме Скворцовой

3 октября, воскресенье
11:00 "Водные и околоводные растения Щелоковского хутора: биология и история, магия и быт" с Натальей Коноваловой
12:00 "Ландшафтная композиция городской усадьбы"
13:00 "Тайны театрального закулисья. Экскурсия в театр драмы"
14:00 "Особенности озеленения нижегородских городских усадеб 20-го века"
15:00 "Нижегородский модерн"
16:00 "Недолго_вечные_акценты" Рождественской улицы"

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Теги:
Благотворительность Экскурсия
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