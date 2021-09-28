Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно сходить в зоопарк 1 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно сходить в зоопарк "Лимпопо" в Международный день пожилых людей - 1 октября. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети ВКонтакте.

В этот день вход для пенсионеров будет свободным. При себе необходимо иметь действующее пенсионное удостоверение и медицинскую маску.

Напомним, этой весной на свет в нижегородском зоопарке появился детеныш альпаки. А в конце лета там поселились смеющиеся кукабарры.

Отметим, что на территории зоопарка в этом году открылся музей "Назад в СССР".

Ранее сообщалось, что зоопарк "Лимпопо" объявил традиционный осенний конкурс на самую большую тыкву.