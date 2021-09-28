Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно сходить в зоопарк 1 октября

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Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно сходить в зоопарк "Лимпопо" в Международный день пожилых людей - 1 октября. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети ВКонтакте.
В этот день вход для пенсионеров будет свободным. При себе необходимо иметь действующее пенсионное удостоверение и медицинскую маску.
Напомним, этой весной на свет в нижегородском зоопарке появился детеныш альпаки. А в конце лета там поселились смеющиеся кукабарры.
Отметим, что на территории зоопарка в этом году открылся музей "Назад в СССР".
Ранее сообщалось, что зоопарк "Лимпопо" объявил традиционный осенний конкурс на самую большую тыкву.
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