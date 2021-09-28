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Общество

Количество повреждений на сетях Теплоэнерго снизилось на 5% на старте отопительного сезона

28 сентября 2021 14:46  [138] Общество

Фото: пресс-служба компании

Количество повреждений на сетях Теплоэнерго снизилось на 5% в сравнении со стартом отопительного сезона прошлого года. ОБ этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в течение первых пяти дней с официального старта отопительного сезона 2021-2022 годов АО "Теплоэнерго" перешло на зимний режим работы.

В настоящее время предприятие осуществило подачу ресурса до границы эксплуатационной ответственности ко всем объектам, готовым к приему теплоносителя в зоне своей ответственности в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

"Впервые за последние 10 лет в этом году у нас самый короткий межотопительный период - всего 127 дней, как правило, обычно летний период длиннее – в среднем, 145 дней. Кроме того, подготовка к празднованию юбилея города также внесла свои коррективы. В условиях сжатых сроков все необходимые регламентные работы и на сетях, и в котельных были своевременно завершены. При этом количество повреждений на старте отопительного сезона снизилось на 5%", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В настоящее время жилищные организации осуществляют регулировку внутренних систем, удаление воздуха для обеспечения работы всех отопительных приборов внутри зданий.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября. Согласно документу, подача тепла сначала осуществляется в детские и лечебные учреждения, учебные заведения, многоквартирные жилые дома, а затем в общественные здания и промпредприятия.

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Теги:
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