Юрий Шалабаев вручил учителям памятные знаки "800 лет Нижнему Новгороду" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев вручил учителям памятные знаки "800 лет Нижнему Новгороду". Об этом сообщили в мэрии.

Согласно информации, 5 октября мэр поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил 30 лучшим педагогам памятные знаки "800 лет городу Нижнему Новгороду" и благодарности главы города.

"День учителя касается всех, кто учится в школе, кто закончил ее, кто водит в школу своих детей и внуков. В этот день мы вспоминаем своих первых учителей, которые для многих стали близкими людьми, учителей средней, старшей школы, которые готовили нас к взрослой жизни. Поздравляю с праздником", – обратился к педагогам глава города Юрий Шалабаев.

По данным городского департамента образования, в нижегородских школах работает более 15 тысяч учителей, из них 80 – заслуженные учителя России, 175 – отличники народного просвещения, 408 – почетные работники общего образования. Многие педагоги продолжают школьные династии.