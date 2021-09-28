Более 14 млрд рублей перечислили таможенные органы ПФО в бюджет РФ за сентябрь Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 14 млрд рублей перечислили таможенные органы ПФО в доходную часть федерального бюджета за сентябрь. Об этом сообщили в Приволжском таможенном управлении.



Согласно информации, всего же за 9 месяцев текущего года Приволжское таможенное управление пополнило бюджет страны на 121 млрд рублей, что на 14% больше результатов того же периода 2020 года.



Из общей суммы перечисленных средств Приволжской электронной таможней направлено 117 млрд рублей.



Перечисления средств в бюджет страны – одна из главных задач, поставленных перед таможенными органами.



Этот и другие актуальные вопросы текущей деятельности Приволжского таможенного управления обсуждались на заседании Коллегии Приволжского таможенного управления, которое состоялось в видеорежиме. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФТС России Денис Терещенко, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, заместитель Приволжского транспортного прокурора Оксана Воскресенская.