09 апреля 2026 18:15 Экономика
Изменился кредитный рейтинг Нижегородской области: что говорит минфин

Фото: Александр Воложанин

Кредитный рейтинг Нижегородской области по национальной шкале агентства Эксперт РА понижен с уровня ruA+ до ruA. При этом сама категория A, соответствующая умеренно высокому уровню кредитоспособности и финансовой устойчивости, осталась без изменений.

В агентстве связывают пересмотр оценки с рядом факторов. Среди них — рост госдолга региона, снижение налоговых и неналоговых поступлений, а также увеличение дефицита бюджета. Эти тенденции обусловлены текущей макроэкономической ситуацией, необходимостью покрывать дефицит, сформировавшийся в 2025 году, и ростом объемов привлекаемых инфраструктурных бюджетных кредитов.

В региональном минфине отмечают, что на формирование бюджета всегда влияет экономическая конъюнктура. Сейчас она остается сложной: действует жесткая денежно-кредитная политика федеральных ведомств, сохраняются высокие процентные ставки. В целом текущий год оценивается как неблагоприятный с точки зрения финансовой устойчивости как по стране, так и для большинства регионов.

При этом подчеркивается, что текущие расходы бюджета Нижегородской области обеспечиваются собственными доходами. Заимствования привлекаются в первую очередь для финансирования крупных инфраструктурных и социальных проектов, включая строительство школ и детских садов, развитие метро и дорожной сети.

По состоянию на 1 апреля 2026 года долговая нагрузка областного бюджета составляет 75,7%, а без учета инфраструктурных бюджетных кредитов — 52,9%. Такой уровень в правительстве считают экономически безопасным.

Региональная долговая политика ориентирована на долгосрочные бюджетные кредиты из федерального бюджета. Их доля в структуре госдолга на начало апреля достигла 59,9%.

Напомним, что Нижегородская область занимает 1-е место по объему одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов — 121,1 млрд рублей. Привлечение федеральных средств позволяет реализовывать крупные проекты уже сейчас, не откладывая развитие региона.

