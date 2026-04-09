На 27% ускорится обслуживание насосных станций у дзержинского водоканала благодаря "Производительности труда"

Фото: Александр Бодреев, минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками филиала АО «Дзержинский водоканал» подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов бережливых технологий в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК и команда проекта подводят итоги и защищают перед руководителем предприятия итоговый план-график мероприятий по достижению целей.

Основным видом деятельности компании является сбор и обработка сточных вод, а также распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс технического обслуживания канализационных насосных станций (КНС).

«Специалисты РЦК совместно с командой предприятия проанализировали процессы на производственной площадке и выявили 11 «узких мест», среди которых необходимость повторного обслуживания станций, излишняя трудоемкость во время транспортировок и чрезмерное ожидание работы вентиляции. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды проекта позволит уменьшить время обслуживания КНС на 27 процентов – с восьми с половиной часов до шести часов пятнадцати минут», – рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 21 сотрудника предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют восемь компаний в сфере коммунальных услуг, в том числе три водоканала.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работает 316 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

