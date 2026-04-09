Удаленщики в Нижегородской области в среднем получают 76,3 тысячи рублей

В Нижегородской области за последние пять лет существенно увеличились зарплатные предложения для сотрудников на удаленном формате работы. Как подсчитали аналитики hh.ru, медианная зарплата в таких вакансиях выросла на 65% и к началу 2026 года достигла 76 300 рублей.
В первом квартале 2026 года работодатели региона разместили 3,7 тысячи вакансий с возможностью дистанционной занятости. Это на 42% больше, чем за аналогичный период пять лет назад.
Самые высокие доходы среди дистанционных позиций предлагают руководителю отдела продаж — в среднем 160 000 рублей. Далее идут программисты-разработчики с зарплатой 150 000 рублей, а также инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, которым готовы платить около 140 000 рублей.
В числе наиболее оплачиваемых также менеджеры продукта, аналитики и дата-сайентисты — по 120 000 рублей. Системным администраторам предлагают 118 100 рублей, BI-аналитикам и аналитикам данных — 115 000 рублей. В нижней части рейтинга — менеджеры по логистике и ВЭД с доходом 110 000 рублей, а также руководители проектов, менеджеры по продажам и по работе с клиентами — до 100 000 рублей.
