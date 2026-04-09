Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 апреля 2026 12:00
Удаленщики в Нижегородской области в среднем получают 76,3 тысячи рублей
09 апреля 2026 11:51
В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
09 апреля 2026 11:41
Нижегородские организации приглашаются к участию в опросе о перспективной кадровой потребности
09 апреля 2026 11:23
Пользователи соцсетей зафиксировали зарождение ИИ-агентной экономики
09 апреля 2026 09:53
Представлен мастер-план КРТ на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
09 апреля 2026 07:00
Авто с пробегом подорожали до 1,31 млн ₽ в Нижегородской области
08 апреля 2026 18:12
Промпредприятия смогут компенсировать до 15 млн рублей за покупку отечественного оборудования
08 апреля 2026 16:25
550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами
08 апреля 2026 16:11
На конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта 
08 апреля 2026 14:33
Почти 70% россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки
Экономика

09 апреля 2026 12:00 Экономика
Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за последние пять лет существенно увеличились зарплатные предложения для сотрудников на удаленном формате работы. Как подсчитали аналитики hh.ru, медианная зарплата в таких вакансиях выросла на 65% и к началу 2026 года достигла 76 300 рублей.

В первом квартале 2026 года работодатели региона разместили 3,7 тысячи вакансий с возможностью дистанционной занятости. Это на 42% больше, чем за аналогичный период пять лет назад. 

Самые высокие доходы среди дистанционных позиций предлагают руководителю отдела продаж — в среднем 160 000 рублей. Далее идут программисты-разработчики с зарплатой 150 000 рублей, а также инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, которым готовы платить около 140 000 рублей.

В числе наиболее оплачиваемых также менеджеры продукта, аналитики и дата-сайентисты — по 120 000 рублей. Системным администраторам предлагают 118 100 рублей, BI-аналитикам и аналитикам данных — 115 000 рублей. В нижней части рейтинга — менеджеры по логистике и ВЭД с доходом 110 000 рублей, а также руководители проектов, менеджеры по продажам и по работе с клиентами — до 100 000 рублей.

Ранее были названы профессии, на которые сохраняется устойчивый спрос в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата Работа
Поделиться:
Новости по теме
08 апреля 2026 10:50
Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 13:26
Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для переезда ради работы
23 марта 2026 09:33
Больше всех в Нижегородской области зарабатывают айтишники
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных