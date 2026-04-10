Цены выше спроса: квартиры в нижегородских новостройках еле продаются Экономика

В Нижнем Новгороде увеличивается число квартир в новостройках, которые не удается продать. Об этом ИА "Время Н" сообщила директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.

По ее словам, одна из причин — завышенные цены. Часть проектов фактически "зависает" из-за высокой стоимости жилья.

Снижение спроса на первичном рынке специалисты связывают и с сокращением льготных ипотечных программ.

При этом, как отметил гендиректор агентства недвижимости "Чекни" Анатолий Рябинин, ожидать снижения цен не стоит из-за роста издержек в строительстве. Вместо этого девелоперы чаще предлагают покупателям скидки.

Президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Макарова обратила внимание, что спрос сместился в сторону более доступного жилья. Покупатели ориентируются прежде всего на размер ежемесячного платежа, а не на количество комнат. Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры.

Эксперты также не исключают роста цен на вторичном рынке к концу 2026 года. Это может произойти в случае дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка.

Среди факторов возможного подорожания "вторички" называют накопленный за последние два года отложенный спрос, а также заметную разницу в ценах между первичным и вторичным рынками.

В то же время спрос на жилье остается ограниченным из-за невысокой платежеспособности населения.

