Глеб Никитин поручил проработать меры поддержки металлургических предприятий

Экономика

Фото: Максим Герасимов

Ситуацию в химической промышленности и металлургии рассмотрели на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Нижегородской области. Совещание провел губернатор региона, секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин. 

Глава региона отметил, что в целом социально-экономическая обстановка в области остается стабильной, однако в ряде сфер сохраняется напряженность.

"В отраслях, обсуждение по которым вынесено в этот раз на штаб, – а это химия и металлургия – спад продолжается с прошлого года. В чём причины и какие конкретно предприятия на это повлияли, мы должны обсудить на оперштабе", – сказал Глеб Никитин.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Александр Соловьев сообщил, что по итогам 2025 года индекс промышленного производства в химической отрасли составил 88,7%. Прибыль предприятий сократилась, а уровень закредитованности вырос.

Он отметил, что химическая промышленность является одной из ключевых для региона и формирует около 9,5% промышленного производства. По его словам, спад в 2025 году в основном связан с внешними факторами, в том числе с конкуренцией со стороны Китая и снижением числа заказов в смежных отраслях, прежде всего в автомобилестроении. Дополнительное давление оказывают рост кредиторской задолженности и проблемы с ликвидностью у отдельных предприятий.

Александр Соловьев подчеркнул, что при этом в 2026 году подавляющее большинство крупных и средних компаний отрасли сохраняет прибыльность.

В металлургии ситуация оценивается как более сложная. Индекс промышленного производства по итогам прошлого года составил 72,9% и пока не демонстрирует положительной динамики.

По словам замминистра, анализ финансовых показателей 11 крупных предприятий металлургического комплекса показал, что 80% из них в 2025 году сократили объемы выпуска.

"Предприятия, где выпуск продукции сократился более чем на 40%, закончили год с убытком. Хочу отметить, что для некоторых муниципалитетов предприятия металлургии определяют развитие всей территории. Негативная динамика объясняется как внутренними, так и внешними факторами", - сказал он. 

По итогам заседания Глеб Никитин поручил проработать с федеральными структурами вопросы адресной поддержки металлургических предприятий и продолжить активный мониторинг ситуации в химической промышленности.

Ранее сообщалось, что центр развития малой химии предложили создать в Дзержинске. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

