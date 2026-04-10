Экономика

10 апреля 2026 11:00 Экономика
Евгений Люлин: заложенные братьями Баташевыми традиции продолжает каждый работник выксунского завода

Фото: ОМК, фотограф Вячеслав Хабаров

7 апреля председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения Всероссийской премии имени Ивана и Андрея Баташевых в Выксе. Спикер регионального парламента поздравил руководство Объединенной металлургической компании (ОМК), в которую входит выксунский завод, и специалистов металлургических предприятий, отметив, что традиции, заложенные основателями заводов, живы и сегодня.

«Братья Баташевы основали 15 металлургических заводов в России. Но самое ценное, что они оставили нам в наследство, – это традиции профессионального мастерства, стремление стать лучшим в отрасли, лучшим в профессии. В течение 22 лет ежегодно в Выксе собираются самые успешные и грамотные специалисты металлургических предприятий – мастера, инженеры, бригадиры, наладчики, ремонтники. Благодаря вашему труду заводы становятся более бережливыми, экономят ресурсы, бесперебойно исполняют заказы», – сказал Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что депутаты Законодательного собрания уделяют особое внимание развитию промышленности и созданию комфортных условий для работы металлургов.

«Мы постоянно совершенствуем региональное законодательство, чтобы поддерживать предприятия реального сектора экономики. В Нижегородской области действуют налоговые льготы для промышленных предприятий, реализуются меры поддержки инвестиционных проектов. Для нас важно, чтобы заводы работали стабильно, а специалисты чувствовали себя защищенными. Сегодня выксунский завод и другие предприятия компании ОМК работают уверенно, сохраняются все льготы и дотации для специалистов, продолжается поддержка участников СВО и их семей – выплаты, материальная помощь, подарки и бесплатные путевки детям», – отметил Евгений Люлин.

Особо председатель Законодательного Собрания остановился на социальной миссии компании. «ОМК является ярким примером социальной ответственности бизнеса. За два десятилетия компания вложила в развитие Выксы десятки миллиардов рублей. Развивается транспорт, сфера досуга, городская инфраструктура. Строится жильё и такие известные объекты, как «Шухов-парк», в который с заводской территории перенесли Шуховскую башню, там же построили первый в стране «Кванториум» с металлургическим уклоном», – напомнил он.

Евгений Люлин также поделился эмоциями, связанными с недавней борьбой Выксы за звание «Молодежной столицы – 2026». «Вся Нижегородская область болела за Выксу. Наш Молодежный парламент поднял всех родственников и знакомых из других регионов. Не получилось в этот раз, но обязательно получится в следующий! Мы с вами точно знаем, что Выкса – город молодых, энергичных людей, готовых совершать трудовые подвиги. Людей, которые любят свою работу, профессионалов и патриотов, верных родному городу и предприятию, своему трудовому коллективу», – заключил Евгений Люлин.

В ходе церемонии председатель Законодательного собрания Нижегородской области вручил награду победителю в номинации «Лучший в трубном производстве» бригадиру-настройщику трубоэлектросварочных станов Выксунского завода ОМК Кириллу Воеводину.

