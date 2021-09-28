"Единая Россия" предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, всего во фракцию "Единой России" войдут 326 человек: помимо 324 депутатов, прошедших в Госдуму от партии, присоединиться к ней изъявили желание два депутата-самовыдвиженца.

На должность руководителя фракции "Единой России" председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева. Выступая на заседании бюро высшего совета и генерального советов партии, он подчеркнул, что Владимир Васильев пользуется доверием однопартийцев и президента.

"На руководителя фракции предлагается внести кандидатуру Владимира Васильева. Он в представлении не нуждается. Его опыт, дела, послужной список и все, что он делал, говорят сами за себя. Тем более, у него уже есть опыт руководства фракцией. Я не говорю даже о тех государственных задачах, которые он выполнял для государства на государственных должностях", - сказал Дмитрий Медведев.

Первыми заместителями Владимира Васильева во фракции "Единой России" предложено назначить Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова. Предполагается, что они будут курировать законотворческую работу и организационные вопросы. На должности руководителей внутрифракционных групп - заместителей руководителя фракции выдвинуты кандидатуры Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

"У нас еще есть позиции по содержательной работе партии. По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции: Исаев Андрей, Ревенко Евгений, Морозов Сергей и Кастюкевич Игорь", - добавил Дмитрий Медведев. После победы на выборах главная задача "Единой России" - выстроить систему, которая позволит реализовывать значимые проекты как можно быстрее, подчеркнул он.

"Вместе мы сформировали очень подробный документ - народную программу - в котором обозначены наши стратегические приоритеты. Это меры по социальному развитию страны, обеспечению благополучия людей, развитию экономики, укреплению самого государства. И здесь мы не жонглировали никакими политическими лозунгами. В основу программы было положено апрельское послание президента Федсобранию. И эти тезисы были дополнены предложениями от огромного количества людей. Поэтому за реализацию программы мы отвечаем прямо и непосредственно", - сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации народной программы "Единая Россия" намерена тесно взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти. Этим будут заниматься в том числе совместные с правительством рабочие группы, действующие на постоянной основе. Одновременно для координации исполнения народной программы ближайшие пять лет будет работать программная комиссия партии.

Кроме того, по поручению президента в "Единой России" созданы пять профильных комиссий, которые возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму. Их главная задача - реализация соответствующих разделов народной программы. Эта работа будет полностью синхронизирована с работой фракции "Единой России" в Госдуме, подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Президент предложил Сергею Шойгу возглавить комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергею Лаврову - комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елене Шмелевой - комиссию по образованию и науке, Денису Проценко - комиссию по здравоохранению, Анне Кузнецовой - комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Фактически лидеры нашего списка возглавят партийную работу по тем направлениям, которыми они занимались в ходе избирательной кампании", - отметил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что каждый из пяти лидеров предвыборного списка "Единой России" возглавит специально созданную профильную партийную комиссию. Президент выразил уверенность, что они помогут выстроить работу так, чтобы все наказы избирателей и народная программа были полностью выполнены.

Напомним, в Нижегородской области на выборах депутатов Государственной Думы РФ за "Единую Россию" проголосовали 49,95% избирателей. В нижнюю палату российского парламента по всем пяти одномандатным избирательным округам прошли представители партии "Единая Россия".

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин отметил, что сила партии в ее умении планировать и мыслить стратегически, уделяя внимание не только тактическим, электоральным задачам, но и вопросам социальной стабильности.

"Плюс в этой работе мы опираемся на мнение жителей, и именно вместе с ними мы готовили нашу народную программу. В Нижегородской области было собрано более 215 тысяч предложений. Жители говорили о строительстве и ремонте дорог, приведении в порядок объектов социальной сферы, ремонте коммунальной инфраструктуры, появлении новых спортивных объектов. Мы обязательно продолжим работу с программой, будем ее актуализировать вместе с жителями, в том числе с помощью стратегических сессий. И все базовые положения обязательно будут претворяться в жизнь", - заявил глава региона.

По итогам выборов, которые прошли 17-19 сентября, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от партии: 126 человек - по федеральному списку, 198 - по одномандатным округам.