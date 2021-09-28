Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
06 октября 2021 13:56  [181] "Т Плюс" инвестирует 84 млн рублей в строительство нового водогрейного котла на Дзержинской ТЭЦ
06 октября 2021 12:10  [545] Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом
06 октября 2021 11:35  [230] Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки россиян старшего поколения
06 октября 2021 11:27  [507] Банк "Открытие" предоставил 10 млрд рублей ТД "РИФ" – крупнейшему российскому экспортеру зерна
06 октября 2021 09:55  [207] Почти четверть миллиона клиентов подключили электронную квитанцию "ТНС энерго НН"
05 октября 2021 15:35  [299] Банк "Открытие" возведёт зелёные скверы в российских школах в честь учителей
05 октября 2021 14:35  [326] Круглый стол "Современные промышленные технологии и экологические решения" прошел в НОИЦ
05 октября 2021 13:58  [310] "Ростелеком-ЦОД" открывает новый дата-центр Tier III в Москве
05 октября 2021 11:56  [314] Гендиректор "Росгосстраха" награжден государственной наградой
02 октября 2021 15:36  [542] Нижегородские производители представили свою продукцию на форуме предприятий потребкооперации в Туле
Бизнес

Банк "Открытие" предоставил 10 млрд рублей ТД "РИФ" – крупнейшему российскому экспортеру зерна

06 октября 2021 11:27  [507] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" предоставил 10 млрд рублей ТД "РИФ" – крупнейшему российскому экспортеру зерна. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк открыл кредитную линию Торговому Дому "РИФ" на 10 млрд рублей. Кредитные средства выделены на финансирование текущей деятельности организации.

Помимо долгового финансирования банк предоставляет поставщикам и покупателям ТД "РИФ" банковские гарантии для исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.

"ТД "РИФ" – один из ключевых клиентов "Открытия". В этом году мы оперативно предоставили ему не только сезонное финансирование для обеспечения зернотрейдинговой деятельности, но и необходимые сопутствующие банковские продукты для обслуживания всех его контрагентов: от растениеводческих компаний до конечных корпоративных покупателей-нерезидентов", – прокомментировала сделку Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие".

"Одним из условий успешного бизнеса является взаимодействие с надежными партнерами. Благодарим банк "Открытие" за стабильные партнерские отношения, профессионализм и готовность идти навстречу клиентам", – прокомментировала Марина Турянская, директор ООО "ТД "РИФ".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph