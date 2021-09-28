Банк "Открытие" предоставил 10 млрд рублей ТД "РИФ" – крупнейшему российскому экспортеру зерна Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" предоставил 10 млрд рублей ТД "РИФ" – крупнейшему российскому экспортеру зерна. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк открыл кредитную линию Торговому Дому "РИФ" на 10 млрд рублей. Кредитные средства выделены на финансирование текущей деятельности организации.

Помимо долгового финансирования банк предоставляет поставщикам и покупателям ТД "РИФ" банковские гарантии для исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.

"ТД "РИФ" – один из ключевых клиентов "Открытия". В этом году мы оперативно предоставили ему не только сезонное финансирование для обеспечения зернотрейдинговой деятельности, но и необходимые сопутствующие банковские продукты для обслуживания всех его контрагентов: от растениеводческих компаний до конечных корпоративных покупателей-нерезидентов", – прокомментировала сделку Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие".

"Одним из условий успешного бизнеса является взаимодействие с надежными партнерами. Благодарим банк "Открытие" за стабильные партнерские отношения, профессионализм и готовность идти навстречу клиентам", – прокомментировала Марина Турянская, директор ООО "ТД "РИФ".