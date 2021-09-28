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Бизнес

Нижегородский аэропорт стал участником нацпроекта "Производительность труда"

08 октября 2021 10:41  [132] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова стал 158-м участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, аэропорт заключил соглашение о сотрудничестве с Региональным центром компетенций и в ближайшее время начнет внедрение бережливых технологий.

"Международный аэропорт Нижнего Новгорода является крупнейшим авиационным узлом региона, принимающим рейсы более чем по 40 направлениям от 29 международных и российских авиакомпаний. За первое полугодие 2021 года услугами аэропорта воспользовалось более 530 тысяч человек. Внедрение производственной системы, основанной на бережливых технологиях, позволит сделать работу аэропорта более экономичной и удобной для пассажиров, летных экипажей и сотрудников, а также оптимизировать затраты и найти новые решения для организации внутренних процессов. Таким образом, нижегородский аэропорт сможет сократить издержки для пассажиров, авиакомпаний, а также собственные издержки", - сказал Максим Черкасов.

По словам руководителя РЦК Романа Рензина, работа экспертов внедрению бережливых технологий начнется в ближайшее время.

Как пояснили в региональном Минпроме, в нацпроект "Производительность труда" входят не только производственные предприятия, но и муниципальные городские перевозчики, а также компании, оказывающие различные услуги в сфере ЖКХ, строительства, ремонта и других сегментах.

Например, ООО "Трансмагистраль" - компания-грузоперевозчик благодаря внедрению бережливого производства сумело снизить среднее время перевозки более чем на четверть, увеличить выработку на 9,2% и снизить долю холостых пробегов с 12 до 8%.

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Теги:
Аэропорт Промышленность
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