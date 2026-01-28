Олег Сорокин продал участок бывшего завода "Старт" в Нижнем Новгороде Экономика

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, отбывающий тюремный срок, продал участок земли бывшего завода "Старт" на улице Белинского.

Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", покупателями стали "нижегородские инвесторы", возглавляемые бывшим партнёром Сорокина Олегом Головко. Стоимость сделки оценивается в сумму, превышающую миллиард рублей.

Завод "Старт" первоначально занимался производством комплектующих для оборонной промышленности, позднее переключился на изготовление гражданской продукции. В 1990-е предприятие приобрёл бизнесмен Олег Сорокин совместно с банкиром Михаилом Гуревичем. На территории бывшего завода в начале нулевых построили торговый центр "Этажи".

Затем у экс-главы города произошел конфликт, связанный с управлением имущественным комплексом "Старта". В декабре 2003 года на Олега Сорокина было совершено покушение. Машину Сорокина расстреляли из автоматического оружия на загородной трассе неподалеку от поселка Приозерный. Раненого предпринимателя госпитализировали, а организаторы покушения — братья Дикины — были осуждены и провели длительный срок в заключении.

Отмечается, что продажа имущества может понадобиться Олегу Сорокину для погашения долгов перед прокуратурой. В декабре 2025 года прокуратура Семёновского района взыскала с Сорокина и его бывшей супруги Элады Нагорной 1,4 млрд рублей, признав эти средства доходами от коррупционных сделок. Деньги должны поступить в распоряжение Федерального казначейства России.

Ранее сообщалось, что суд признал законным отказ Сорокину в условно-досрочном освобождении.