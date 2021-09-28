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Разгерметизация газовой колонки произошла в жилом многоквартирном доме в Володарском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Юганец, ул. Новая, д. 6 поступило в ведомство утром 12 октября.
Прибывшие по месту вызова сотрудники ведомства установили, что произошла разгерметизация газовой колонки и дальнейшее возгорание кухонной мебели на площади 2 кв.м. Пожар был оперативно ликвидирован силами регионального МЧС.
Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб, травмы получили два человека. В настоящее время пострадавшие доставлены в ЦРБ Володарского района в шоковом состоянии.
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