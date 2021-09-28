Разгерметизация газовой колонки произошла в жилом многоквартирном доме в Володарском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Разгерметизация газовой колонки произошла в жилом многоквартирном доме в Володарском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Юганец, ул. Новая, д. 6 поступило в ведомство утром 12 октября.

Прибывшие по месту вызова сотрудники ведомства установили, что произошла разгерметизация газовой колонки и дальнейшее возгорание кухонной мебели на площади 2 кв.м. Пожар был оперативно ликвидирован силами регионального МЧС.

Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб, травмы получили два человека. В настоящее время пострадавшие доставлены в ЦРБ Володарского района в шоковом состоянии.