Евгений Люлин: "Визит делегаций Словацкой и Чешской Республик говорит об укреплении экономических, политических, дружественных связей" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородскую область 12 октября прибыла делегация словацких и чешских дипломатов. С нижегородской стороны на мероприятии присутствовал и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. Он рассказал о подробностях визита зарубежных гостей.

"Визит в Нижегородскую область делегаций Словацкой и Чешской Республик считаю очень важным событием, потому что он говорит об укреплении экономических, политических, дружественных связей. День получился насыщенным на события - гости познакомились с производством на Горьковском автомобильном заводе, были показаны уникальные архивные документы о заводе и пребывании Александра Дубчека в нашем городе. Также мы возложили цветы к Вечному огню в Кремле, почтили память воинов-нижегородцев, павших в боях Великой Отечественной войны", - сообщил спикер Заксобрания.

По его словам, на 2021 год приходятся сразу два юбилея - 800-летие Нижнего Новгорода и 100-летие со дня рождения Александра Дубчека, который в 1930-х годах жил в Горьком и учился в горьковской школе.

"Мне очень приятно, что, в ознаменование этой даты, мы вместе с нашими словацкими и чешскими друзьями высадили дуб в Парке Славы Автозаводского района. Хочется пожелать, чтобы высаженное нами дерево простояло многие столетия - росло, крепло, а вместе с ним росла и крепла дружба между Нижним Новгородом, Братиславой, Прагой!" - добавил председатель регионального парламента.

"Важно, что в год юбилея нашего славного города мы смогли продемонстрировать нашим гостям обновленную красоту столицы Приволжья. Подобные мероприятия закладывают надежный фундамент для дальнейшего плодотворного сотрудничества, которое складывалось десятилетиями. Нам нужно укреплять наши экономические связи, развивать их. Убежден, что вместе мы можем добиться большего", - сказал Евгений Люлин.