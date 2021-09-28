Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 октября 2021 12:45  [27] Нижегородский театр кукол готовит новую масштабную постановку с участием 40 персонажей
15 октября 2021 11:46  [118] Театральный фестиваль им. М. Горького открылся в Нижнем Новгороде
14 октября 2021 14:40  [438] Четырнадцать спектаклей независимых театров России покажут в нижегородском ЦТМ
14 октября 2021 13:33  [253] Кинотеатр "Буревестник" в Сормовском районе открылся после ремонта
13 октября 2021 13:15  [351] Джазовый Улановский фестиваль пройдёт в Нижнем Новгороде 15 октября
12 октября 2021 14:33  [692] Нижегородский центр немецкой и европейской культуры завершил свою деятельность
12 октября 2021 11:50  [1039] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 12 по 17 октября 2021 года
11 октября 2021 16:29  [386] Интеллектуальная онлайн-викторина "Лига знаний" стартовала в России
11 октября 2021 13:02  [523] Нижегородка прошла в финал конкурса красоты "Мисс Офис – 2021"
11 октября 2021 11:11  [2316] Павильоны для концертного зала и галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Культура и отдых

Нижегородский театр кукол готовит новую масштабную постановку с участием 40 персонажей

15 октября 2021 12:45  [27] Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородский государственный академический театр кукол в этом году получил более 6,3 млн на новые спектакли и оснащение материально-технической базы в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия".

Региональный координатор партпроекта Сергей Горин оценил результаты, осмотрел приобретенное оборудование, посетил бутафорские мастерские, побывал на репетиции.

Как рассказали в пресс-службе НРО "Единой России", на выделенные средства репертуар театра пополнился тремя новыми постановками. В мае уже состоялась премьера по белорусской сказке "Дед Микола и журавль".

Сейчас полным ходом идет подготовка к премьере "Сказки о царе Салтане" А.С. Пушкина, которая состоится 26 ноября. В постановке будет задействовано 40 кукол. В театре говорят, что такого масштабного по количеству "артистов" на сцене спектакля не ставили уже много лет.

А к Новому году труппа готовит для зрителей настоящий венецианский карнавал.

Также в рамках партпроекта учреждение культуры приобрело для бутафорских мастерских две профессиональные швейные машинки и сушильный шкаф, а для работы на сцене – современное световое и звуковое оснащение. Кроме того, появилась возможность приобрести мебельные пуфы для юных зрителей и оборудовать малый зал, который в ближайшее время появится в театре.

По словам директора учреждения Аллы Забегаловой, участие в проекте "Культура малой Родины" позволяет театру идти в ногу со временем, делать современные и зрелищные спектакли.

"Когда мы говорим, как нам развивать наши спектакли, чтобы они были интересны современному юному зрителю, то, конечно, мы должны пользоваться интересными всевозможными так называемыми театральными "фишками". Представьте, световое оборудование у нас не обновлялось с 1979 года. Теперь мы приобретаем современную звуковую и световую технику. Долгое время у театра не было возможности закупить профессиональное оборудование для цеха бутафоров. Вот буквально на днях приобрели сушильный аппарат для изготовления кукол, о котором давно мечтали. Также мы купили в этом году компьютерное обеспечение, чтобы создавать мультимедийные эффекты, которые очень нравятся зрителям. Благодаря полученным средствам нам удается делать широкомасштабные полотна. Простой пример: "Сказка о царе Салтане" – 40 кукол в одном спектакле! Когда бы мы потянули такую глобальную постановку?" - рассказала директор театра.

Нижегородский академический кукольный театр принимает участие в партийном проекте с самого начала его реализации с 2017 года. За это время благодаря проекту было поставлено 15 спектаклей, которые идут на сцене и пользуются успехом у зрителей; создано более 150 кукол, закуплено различное техническое оборудование. А в 2019 году приобретен автобус для гастролей и поездок на творческие фестивали и конкурсы. Всего учреждение культуры по проекту получило больше 24,3 млн рублей.

"Очень хорошие впечатления от сегодняшнего посещения театра. И новое оборудование, и великолепные куклы, и эскизы уже для будущих спектаклей, а главное – желание создавать что-то новое и интересное, увлекать зрителей, дарить им яркие эмоции, чувства. Партия, реализуя этот проект, оказывает значительную поддержку театрам, помогает создавать современные условия для работы. Мы видим, как наши театры развиваются, растут в этом проекте. Он поднимает их на совершенно новый уровень, и технический, и исполнительский. И то, что предусмотрены средства на постановку спектаклей, это очень хорошо. И материальная база улучшается, и репертуар", - отметил по итогам региональный координатор партпроекта Сергей Горин.

Всего в 2021 году на реализацию проекта «Культура малой Родины» по направлению "Детские театры" и "Театры малых городов" для нижегородских учреждений выделено порядка 50 млн рублей на поддержку творческой деятельности и обновление материально-технической базы, участниками проекта стали 8 театров региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия культура Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph