Нижегородский театр кукол готовит новую масштабную постановку с участием 40 персонажей Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородский государственный академический театр кукол в этом году получил более 6,3 млн на новые спектакли и оснащение материально-технической базы в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия".

Региональный координатор партпроекта Сергей Горин оценил результаты, осмотрел приобретенное оборудование, посетил бутафорские мастерские, побывал на репетиции.

Как рассказали в пресс-службе НРО "Единой России", на выделенные средства репертуар театра пополнился тремя новыми постановками. В мае уже состоялась премьера по белорусской сказке "Дед Микола и журавль".

Сейчас полным ходом идет подготовка к премьере "Сказки о царе Салтане" А.С. Пушкина, которая состоится 26 ноября. В постановке будет задействовано 40 кукол. В театре говорят, что такого масштабного по количеству "артистов" на сцене спектакля не ставили уже много лет.

А к Новому году труппа готовит для зрителей настоящий венецианский карнавал.

Также в рамках партпроекта учреждение культуры приобрело для бутафорских мастерских две профессиональные швейные машинки и сушильный шкаф, а для работы на сцене – современное световое и звуковое оснащение. Кроме того, появилась возможность приобрести мебельные пуфы для юных зрителей и оборудовать малый зал, который в ближайшее время появится в театре.

По словам директора учреждения Аллы Забегаловой, участие в проекте "Культура малой Родины" позволяет театру идти в ногу со временем, делать современные и зрелищные спектакли.

"Когда мы говорим, как нам развивать наши спектакли, чтобы они были интересны современному юному зрителю, то, конечно, мы должны пользоваться интересными всевозможными так называемыми театральными "фишками". Представьте, световое оборудование у нас не обновлялось с 1979 года. Теперь мы приобретаем современную звуковую и световую технику. Долгое время у театра не было возможности закупить профессиональное оборудование для цеха бутафоров. Вот буквально на днях приобрели сушильный аппарат для изготовления кукол, о котором давно мечтали. Также мы купили в этом году компьютерное обеспечение, чтобы создавать мультимедийные эффекты, которые очень нравятся зрителям. Благодаря полученным средствам нам удается делать широкомасштабные полотна. Простой пример: "Сказка о царе Салтане" – 40 кукол в одном спектакле! Когда бы мы потянули такую глобальную постановку?" - рассказала директор театра.

Нижегородский академический кукольный театр принимает участие в партийном проекте с самого начала его реализации с 2017 года. За это время благодаря проекту было поставлено 15 спектаклей, которые идут на сцене и пользуются успехом у зрителей; создано более 150 кукол, закуплено различное техническое оборудование. А в 2019 году приобретен автобус для гастролей и поездок на творческие фестивали и конкурсы. Всего учреждение культуры по проекту получило больше 24,3 млн рублей.

"Очень хорошие впечатления от сегодняшнего посещения театра. И новое оборудование, и великолепные куклы, и эскизы уже для будущих спектаклей, а главное – желание создавать что-то новое и интересное, увлекать зрителей, дарить им яркие эмоции, чувства. Партия, реализуя этот проект, оказывает значительную поддержку театрам, помогает создавать современные условия для работы. Мы видим, как наши театры развиваются, растут в этом проекте. Он поднимает их на совершенно новый уровень, и технический, и исполнительский. И то, что предусмотрены средства на постановку спектаклей, это очень хорошо. И материальная база улучшается, и репертуар", - отметил по итогам региональный координатор партпроекта Сергей Горин.

Всего в 2021 году на реализацию проекта «Культура малой Родины» по направлению "Детские театры" и "Театры малых городов" для нижегородских учреждений выделено порядка 50 млн рублей на поддержку творческой деятельности и обновление материально-технической базы, участниками проекта стали 8 театров региона.