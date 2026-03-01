Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Культура и отдых

Нижегородская область завоевала 11 наград премии "Туристические города"

01 марта 2026 16:40 Культура и отдых
Нижегородская область завоевала 11 наград премии Туристические города

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область получила 11 наград по итогам III Всероссийской премии "Туристические города". Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора региона Олег Беркович.

Он отметил, что премия является профессиональной наградой, которая отмечает лучшие муниципальные практики в сфере туризма. В этом году на конкурс было заявлено 387 проектов из 70 регионов России.

По количеству наград Нижегородская область стала лидером. Регион завоевал три первых, пять вторых и три третьих места.

Первые места получили Нижний Новгород в номинации "Город туристических брендов", Арзамас — "Город духовно-просветительского туризма", а Павлово — "Город семейного туризма и отдыха".

Вторые места присуждены Нижнему Новгороду в номинациях "Город креативного туризма" и "Город MICE-туризма". Семенов занял второе место в категориях "Город туристических брендов" и "Город событийного туризма", Павлово — в номинации "Город событийного туризма".

Третье место Нижний Новгород получил в номинации "Город научно-популярного туризма". Арзамас отмечен в категории "Город креативного туризма", Семенов — в номинации "Город музейного туризма".

Как отметил Олег Беркович, системная работа с брендами территорий, развитием событий, креативных индустрий и семейного туризма дает результат. По его словам, это отражается на росте туристического потока и объема платных услуг, а также приносит дополнительные профессиональные награды.

Ранее сообщалось, что Роспатент закрепил за столицей Приволжья два туристических бренда — "100% настоящая Россия" и "Столица закатов".

