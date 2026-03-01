Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 марта 2026 15:28
Рисунок разрушенного нижегородского собора Ильи Репина выставили на аукцион
28 февраля 2026 13:31
Крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе рухнула из-за снега
27 февраля 2026 15:59
Эксклюзив
Редкие механические куклы и деревянные скульптуры покажут нижегородцам
27 февраля 2026 13:18
5 марта на Wink состоится премьера комедийного сериала с кавказским колоритом
27 февраля 2026 11:43
Эксклюзив
Музей в Коромысловой башне Нижегородского кремля откроется 1 сентября
26 февраля 2026 19:43
Тактильные копии музейных экспонатов появятся в Болдине и Городце
26 февраля 2026 16:01
Дореволюционный пузырек нашли во время ремонта в Доме Эвениуса
26 февраля 2026 15:58
Выдающиеся специалисты удостоены высокого признания за работу на благо Нижегородской области
25 февраля 2026 20:06
В Госдуме предложили признать песню "Сигма-бой" пропагандой нацизма
25 февраля 2026 14:38
Еще 16 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея Горького
Культура и отдых

Рисунок разрушенного нижегородского собора Ильи Репина выставили на аукцион

01 марта 2026 15:28 Культура и отдых
Рисунок разрушенного нижегородского собора Ильи Репина выставили на аукцион

Фото: Московский аукционный дом

Московский аукционный дом объявил о продаже рисунка Ильи Репина под названием "Спасо-Преображенский собор в Нижнем Новгороде". Информация о лоте размещена на официальном сайте площадки.

Начальная стоимость работы составляет 600 тысяч рублей.

Работа выполнена графитным карандашом на бумаге размером 10 на 15 сантиметров. На рисунке запечатлен Спасо-Преображенский собор, основанный в 1225 году и уничтоженный в 1929-м. Репин создал эту работу во время поездки в Нижний Новгород в 1877 году - в верхней части листа сохранилась авторская подпись "Нижн Новгород 7-го Iюня", а в правом нижнем углу указан год создания.

Экспертное заключение подготовило "Экспертное бюро Подстаницких". Специалисты заявили, что подлинность произведения не вызывает сомнений и подчеркнули его музейную значимость.

Ранее сообщалось, что редкие механические куклы и деревянные скульптуры покажут нижегородцам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство храмы Художник
Поделиться:
Новости по теме
22 февраля 2026 11:03
Эксклюзив
Митрополит Георгий назвал храмы Нижнего Новгорода, которые стоит увидеть
19 февраля 2026 15:12
Эксклюзив
274 нижегородских храма нуждаются в восстановлении
31 января 2026 08:08
Выставка о создателе "денежной" печати открылась в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных