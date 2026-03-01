Рисунок разрушенного нижегородского собора Ильи Репина выставили на аукцион

Фото:
Московский аукционный дом объявил о продаже рисунка Ильи Репина под названием "Спасо-Преображенский собор в Нижнем Новгороде". Информация о лоте размещена на официальном сайте площадки.
Начальная стоимость работы составляет 600 тысяч рублей.
Работа выполнена графитным карандашом на бумаге размером 10 на 15 сантиметров. На рисунке запечатлен Спасо-Преображенский собор, основанный в 1225 году и уничтоженный в 1929-м. Репин создал эту работу во время поездки в Нижний Новгород в 1877 году - в верхней части листа сохранилась авторская подпись "Нижн Новгород 7-го Iюня", а в правом нижнем углу указан год создания.
Экспертное заключение подготовило "Экспертное бюро Подстаницких". Специалисты заявили, что подлинность произведения не вызывает сомнений и подчеркнули его музейную значимость.
