Рисунок разрушенного нижегородского собора Ильи Репина выставили на аукцион

Фото: Московский аукционный дом

Московский аукционный дом объявил о продаже рисунка Ильи Репина под названием "Спасо-Преображенский собор в Нижнем Новгороде". Информация о лоте размещена на официальном сайте площадки.

Начальная стоимость работы составляет 600 тысяч рублей.

Работа выполнена графитным карандашом на бумаге размером 10 на 15 сантиметров. На рисунке запечатлен Спасо-Преображенский собор, основанный в 1225 году и уничтоженный в 1929-м. Репин создал эту работу во время поездки в Нижний Новгород в 1877 году - в верхней части листа сохранилась авторская подпись "Нижн Новгород 7-го Iюня", а в правом нижнем углу указан год создания.

Экспертное заключение подготовило "Экспертное бюро Подстаницких". Специалисты заявили, что подлинность произведения не вызывает сомнений и подчеркнули его музейную значимость.

