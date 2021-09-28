Уголовное дело завели на школьника из-за жестокого избиения сверстника в р.п. Большое Козино Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого избиения 15-летним школьником сверстника в р.п. Большое Козино Балахнинского района. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 7 октября на ул. Калинина. Следователи полагают, что конфликт между школьниками произошел из-за того, что потерпевший встал на защиту 10-летнего мальчика. Тот сообщил о вымогательстве у него 5 тысяч рублей.

В результате подросток был госпитализирован в районную больницу. Предварительно, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга).

Согласно информации, сигнал о случившемся поступил правоохранителям от региональной телекомпании, выпустившей сюжет. В нем сообщалось, что сотрудник полиции при проведении проверки оказывала давление на пострадавшего. По данному факту организована доследственная проверка по ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

Кроме того, следователями СК инициирован вопрос перед прокурором об изъятии материалов процессуальной проверки по факту вымогательства денег у малолетнего подростка.

СУ СК России по региону планирует инициировать вопрос о награждении пострадавшего подростка (Якова Ниязова) за проявление активной гражданской позиции. Также следователи окажут мальчику материальную помощь, необходимую для лечения.