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Нижегородских исполнителей приглашают к участию в VII Фестивале православной культуры "София"

17 октября 2021 13:15  [79] Общество

В Нижегородской области до 30 октября продолжается приём заявок на VII Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София". Об этом сообщили в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Целями и задачами конкурса являются содействие созданию условий для сохранения и развития самобытной культуры и творческих традиций в малых городах и сельских поселениях России, поддержание межконфессионального мира и согласия; популяризация российской певческой и танцевальной культуры; мотивация изучения культурной географии России, содействие развитию внутреннего туризма.

В конкурсе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России в возрасте от 14 лет. Участие во всех мероприятиях конкурса фестиваля бесплатное.

Творческие коллективы и сольные исполнители могут представить выступления по следующим направлениям:

- вокал (в составе хора, ансамбля, трио, дуэта или соло);

- игра на народных музыкальных инструментах (в составе оркестра, ансамбля, трио, дуэта или соло);

- танец;

- национальные традиции народов России.

Заявки для участия и в конкурсной программе и видеоролики принимаются в электронной форме на сайте Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси: www.vmgf.ru.

Согласно информации, подведение итогов конкурса состоится с 1 по 5 декабря 2021 года. Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого будут приглашены профессиональные исполнители народной и классической музыки, преподаватели музыкальных вузов, представители науки, культуры, общественные деятели.

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