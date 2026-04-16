Евгений Люлин ознакомился с работой марийского филиала фонда "Защитники Отечества" Общество

15 апреля председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров, председатели законодательных органов власти регионов ПФО посетили патриотические и социально значимые объекты республики Марий Эл.

Евгений Люлин вместе с коллегами из Совета законодателей ПФО познакомился с работой марийского музейно-патриотического центра «Герои Отечества», задача которого - сохранение документальных свидетельств о подвигах наших воинов в разные эпохи. Уникальность центра в том, что его экспозиция объединяет три исторических периода: Первую мировую войну, Великую Отечественную войну и специальную военную операцию, проводя параллели между ними. На базе центра проводятся обзорные экскурсии, уроки мужества, лектории с участием ветеранов боевых действий, а также мастер-классы по изготовлению предметов, необходимых для бойцов в зоне проведения специальной военной операции. За 2025 год центр посетило более 23 тысяч человек.

Кроме того, законодатели Приволжья познакомились с работой марийского филиала государственного фонда «Защитники Отечества», который с 2023 года занимается персональным сопровождением ветеранов и участников СВО, а также членов их семей. Специалисты фонда предоставляют комплексную поддержку, включая медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение, трудоустройство и юридическую помощь. Кроме того, в филиале оборудован современный спортивный зал, где ветераны СВО могут заниматься адаптивными видами спорта и физкультурой.

В свою очередь, председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин поделился опытом Нижегородской области по поддержке участников СВО. Спикер регионального парламента рассказал о реализации программы «Герои. Нижегородская область», которая стартовала в январе 2025 года и стала региональным аналогом федеральной программы «Время героев». Напомним, что в Законодательном Собрании области стажировку проходят девять человек. За это время они успешно освоили половину образовательных модулей и первый этап индивидуальной стажировки, а теперь вместе с депутатами-наставниками разрабатывают социально значимые проекты – от адаптации участников СВО до патриотического воспитания молодёжи. Кроме того, Евгений Люлин отметил, что в регионе действует свыше 50 мер поддержки для участников СВО и их семей, включая 50-процентную компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг, бесплатное горячее питание для детей школьного возраста, освобождение от платы за детские сады и льготные путёвки в детские лагеря и санатории.

«В Йошкар-Оле я увидел, как бережно здесь хранят историческую правду и одновременно заботятся о тех, кто вернулся с фронта. С каждым ветераном работают как с родным – опекают, помогают с реабилитацией, трудоустройством. В Нижегородской области в этом отношении на практике очень много схожего с опытом марийских коллег. Тем не менее такое общение и обмен практиками между регионами позволяют каждой стороне найти для себя что-то новое и подсветить те моменты, где можно сделать еще лучше – такой подход это то, что сегодня объединяет всю страну», – заявил председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.