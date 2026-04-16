Пенсия в мае 2026: кто получит прибавку

Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
В мае 2026 года не планируется массовая индексация пенсий, но отдельные категории пенсионеров получат перерасчёт выплат. Председатель президиума "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский рассказал 360.ru, кто сможет рассчитывать на повышение пенсий.

Категории пенсионеров, которые получат прибавку в мае

По словам Рязанского, некоторые пенсионеры получат выплаты к 9 Мая. "Это имеет отношение к участникам войны, к ветеранам боевых действий и тем категориям людей, которые на пенсии и держали в руках оружие", - уточнил он.

Размер выплат варьируется, но конкретно ветераны войны и участники боевых действий получат примерно по 10 тысяч рублей. "Что касается других категорий ветеранов, то здесь, возможно, будут выплаты ветеранам труда, тем, кто имеет отношение к этой категории", - добавил эксперт.

Кроме того, индексация затронет социальные пенсии. Это значительная категория граждан, включая инвалидов с детства, детей-инвалидов, потерявших кормильца, а также тех, кто не заработал страховую пенсию. Размеры пенсий в этой категории колеблются от 16,5 до 25 тысяч рублей. С 1 апреля было произведено повышение социальных пенсий примерно на одну тысячу рублей.

Также предусмотрены доплаты для работников гражданской авиации и угольной промышленности. Эти выплаты связаны с дополнительными взносами работодателей, которые покрывают вредность условий труда. Пенсия таких работников состоит из страховой части и доплаты за стаж работы во вредных условиях. Размер доплат индивидуален и зависит от стажа и заработной платы.

Изменения в пенсионной системе

С 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%, а с 1 февраля — социальные выплаты. Это касается тех, кто получает различные социальные доплаты, включая ежемесячные выплаты, награды и звания.

Средняя пенсия на конец 2025 года составляет 20-25 тысяч рублей. Рязанский рассказал, что есть пенсионеры, которые получают и 50, и 40 тысяч рублей, а есть те, кто находится на уровне прожиточного минимума. Средняя социальная пенсия варьируется от 16,5 до 25,5 тысячи рублей.

Существенно прибавкой в мае станут выплаты для пенсионеров, которым исполнится 80 лет: федеральная надбавка к страховой пенсии составит порядка 10 тысяч рублей. 

Все выплаты начисляются автоматически, и никаких документов для этого не требуется. Но если вдруг возникнут проблемы и вы не получите выплату, необходимо проявить инициативу и обратиться за разъяснениями.

От чего зависит сумма выплат

Размер выплат зависит от суммы взносов по дополнительным тарифам, поступающих в Социальный фонд от работодателей. Если они не были уплачены вовремя, начисляются пени, которые социальный фонд обязан учитывать. Те, кто злостно уклоняется от уплаты взносов, могут быть подвергнуты штрафным санкциям, подчеркнул Рязанский.

Все эти средства собираются в "копилке" Социального фонда России, после чего ежеквартально производится доплата к пенсиям.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пенсии Пенсионеры Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных