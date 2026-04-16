Замминистра обороны Цивилева посетила Нижегородское военное училище Общество

Фото: Max-канал Министерства обороны России

В Нижегородской области прошли сборы военных финансистов, на которых обсудили вопросы предоставления социальных гарантий военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей. Об этом сообщает МАХ-канал Минобороны России.

В мероприятии приняла участие статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. По ее словам, объем социальных гарантий, прежде всего для участников специальной военной операции, существенно увеличен, а важная роль в их реализации отведена военным комиссариатам и центрам социального обеспечения.

Цель сборов — обсудить вопросы пенсионного обеспечения в системе Минобороны и обменяться региональным опытом организации этой работы. В обсуждении участвовали представители финансовых органов, руководство центральных органов военного управления, начальники центров социального обеспечения военных комиссариатов из 89 регионов России и подразделений, расположенных за рубежом. Часть участников подключилась по видеоконференцсвязи.

Директор Департамента социальных гарантий Минобороны Юлия Яркоева отметила, что эффективность использования ресурсов напрямую влияет на качество и своевременность предоставления социальных гарантий военнослужащим и их семьям.

"В настоящее время ведется работа по цифровизации процессов, в рамках которой создается автоматизированная система пенсионного обеспечения", — добавила она.

В ходе сборов участники детально рассмотрели вопросы взаимодействия воинских частей, финансово-экономических органов Вооруженных сил РФ и Военно-социального центра Минобороны для сокращения сроков оформления документов при назначении пенсий и компенсаций.

Также в рамках рабочей поездки Анна Цивилева посетила Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище, воссозданное в прошлом году. Начальник училища генерал-майор Игорь Павелко доложил ей о состоянии учебно-материальной базы, обеспеченности техническими средствами обучения и решении вопросов по обустройству территории.

Ранее сообщалось, что весной в Нижегородской области планируется направить в воинские части около 2,7 тысячи призывников.