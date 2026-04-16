Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

16 апреля 2026 09:27 Общество
Замминистра обороны Цивилева посетила Нижегородское военное училище

Фото: Max-канал Министерства обороны России

В Нижегородской области прошли сборы военных финансистов, на которых обсудили вопросы предоставления социальных гарантий военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей. Об этом сообщает МАХ-канал Минобороны России.

В мероприятии приняла участие статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. По ее словам, объем социальных гарантий, прежде всего для участников специальной военной операции, существенно увеличен, а важная роль в их реализации отведена военным комиссариатам и центрам социального обеспечения.

Цель сборов — обсудить вопросы пенсионного обеспечения в системе Минобороны и обменяться региональным опытом организации этой работы. В обсуждении участвовали представители финансовых органов, руководство центральных органов военного управления, начальники центров социального обеспечения военных комиссариатов из 89 регионов России и подразделений, расположенных за рубежом. Часть участников подключилась по видеоконференцсвязи.

Директор Департамента социальных гарантий Минобороны Юлия Яркоева отметила, что эффективность использования ресурсов напрямую влияет на качество и своевременность предоставления социальных гарантий военнослужащим и их семьям.

"В настоящее время ведется работа по цифровизации процессов, в рамках которой создается автоматизированная система пенсионного обеспечения", — добавила она.

В ходе сборов участники детально рассмотрели вопросы взаимодействия воинских частей, финансово-экономических органов Вооруженных сил РФ и Военно-социального центра Минобороны для сокращения сроков оформления документов при назначении пенсий и компенсаций.

Также в рамках рабочей поездки Анна Цивилева посетила Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище, воссозданное в прошлом году. Начальник училища генерал-майор Игорь Павелко доложил ей о состоянии учебно-материальной базы, обеспеченности техническими средствами обучения и решении вопросов по обустройству территории.

Ранее сообщалось, что весной в Нижегородской области планируется направить в воинские части около 2,7 тысячи призывников.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Минобороны
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных