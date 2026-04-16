Единый день открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах-участниках программы "Профессионалитет"

18 апреля в Нижегородской области состоится Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах – участниках программы «Профессионалитет». Мероприятие пройдёт на площадках 49 образовательных организаций в самых разных муниципалитетах региона. Учебные заведения приглашают к себе, в первую очередь, обучающихся 8-х – 9-х классов школ и их родителей.

Как напомнили в министерстве образования Нижегородской области, с 2025 года программа «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Сегодня в регионе действует уже 16 кластеров «Профессионалитета» – 15 образовательно- производственных и один образовательный, до конца года будут запущены еще три кластера. Особенность федерального проекта – в тесном сотрудничестве колледжей и техникумов с предприятиями-партнерами. Предлагаемые образовательные программы полностью отвечают потребностям реального сектора экономики.

Ключевая цель Единого дня открытых дверей – помочь выпускникам школ сделать осознанный выбор своего образовательного пути. Дети смогут получить всю необходимую информацию, чтобы решить: продолжать обучение в 10-х – 11-х классах или поступать в учреждение среднего профессионального образования на ту или иную специальность.

«Убежден: чтобы сделать правильный карьерный выбор, нужно соприкоснуться с профессией вживую. Именно такую возможность дает единый день открытых дверей в колледжах «Профессионалитета». Мы приглашаем школьников и их родителей, чтобы они своими глазами увидели современные мастерские, пообщались с преподавателями и, что самое важное, с представителями работодателей. Такие встречи вдохновляют и помогают ребятам сделать осознанный выбор в пользу интересной и востребованной профессии», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Гостей единого дня открытых дверей ждут родительские собрания, экскурсии по образовательным учреждениям, мастер-классы по востребованным на рынке труда профессиям.

«День открытых дверей в учреждениях СПО – это реальный шанс для будущих студентов узнать нюансы образовательной программы, оценить свои возможности, а главное – найти ту специальность, к которой лежит душа. Осознанный выбор профессионального пути и образовательной траектории – вот ключевая цель таких мероприятий по всей стране. Сегодня наши колледжи и техникумы могут предложить молодёжи гораздо больше, чем просто теоретические знания. «Профессионалитет» – это тесное взаимодействие с производственными партнёрами и ведущими работодателями региона, практико-ориентированные образовательные программы, сжатые сроки обучения и гарантированное трудоустройство», – сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

С правилами регистрации гостей мероприятия необходимо ознакомиться на официальных сайтах колледжей и техникумов – участников Единого дня открытых дверей. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Это требование обеспечивает безопасность и организованность проведения мероприятий, а также позволяет оперативно решать все организационные вопросы.

Напомним, национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».