Нижегородский ТЮЗ открывает театральный лекторий Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский ТЮЗ открывает театральный лекторий. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Согласно информации, в течение трех дней - 17,18 и 19 ноября в 19:00 все желающие смогут посетить лекции театроведа и искусствоведа, главного редактора Петербургского театрального журнала, в разные годы члена жюри и экспертного совета премии "Золотая Маска", лауреата премии К.С.Станиславского, профессора Российского государственного института сценических искусств Марины Дмитревской.

Отмечается, что в рамках проекта "Специальность – театральный зритель. Лекторий" будут освящены такие темы, как "Как смотреть спектакль?", "Есть ли в театре правда?" и "Где границы театральной интерпретации классики - есть ли они вообще?".

На встречи приглашаются старшеклассники, студенты и все, кому интересно искусство театра. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также оплатить Пушкинской картой.

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