Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 января 2026 16:26Музей-заповедник "Болдино" расширил программы для молодежи по "Пушкинской карте"
04 января 2026 14:28Масленичная неделя в Нижегородской области стартует 16 февраля
04 января 2026 11:30Мусаханянц стал новым директором оперного театра в Нижнем Новгороде
04 января 2026 10:10Нижегородцев ждут почти четыре месяца отдыха в 2026 году
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 14:59Турагент объяснила, почему лучше бронировать отель и билеты заранее
02 января 2026 18:00Зданию лавок "Скоба" на Рождественской предлагают присвоить статус ОКН
02 января 2026 17:35Фильм "Буратино" собрал более 226 млн рублей в первый день проката
02 января 2026 12:58Спасатели напомнили нижегородцам, как не погибнуть на льду зимой
01 января 2026 18:00Ледяная горка с девятиметровым спуском появилась в нижегородском парке 1 Мая
Культура и отдых

Музей-заповедник "Болдино" расширил программы для молодежи по "Пушкинской карте"

04 января 2026 16:26 Культура и отдых
Музей-заповедник Болдино расширил программы для молодежи по Пушкинской карте

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" запустил сразу две новые программы (12+), которые доступны владельцам "Пушкинской карты". Участвовать в них теперь можно как в Большом Болдине, так и в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном минкульте. 

Для юных посетителей, приезжающих в болдинскую усадьбу, подготовлен новый формат посещения: к традиционной экскурсии добавлен мастер-класс. Здесь участникам предлагают попробовать свои силы в письме гусиным пером, как это делали в пушкинскую эпоху.

А в нижегородском филиале музея на площади Минина и Пожарского, 5 появилась авторская пешеходная экскурсия. Ее цель цель — показать Нижний Новгород глазами великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и оживить страницы его биографии в городской среде.

Замдиректора по развитию музея-заповедника Оксана Нестерова отметила, что работа с подростковой и студенческой аудиторией остается одним из приоритетов для учреждения. Она подчеркнула, что дети составляют около половины всех посетителей музея, поэтому важно сделать визит максимально удобным как для родителей, так и для педагогов.

По ее словам, участие в федеральной программе "Пушкинская карта" дает музею возможность не только запускать новые форматы, но и выстраивать полноценные образовательные маршруты.

Программа "Пушкинская карта" реализуется в рамках нацпроекта "Семья", инициированного президентом Владимиром Путиным и стартовавшего в 2025 году. Оформить виртуальную карту могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет через приложение Госуслуги.Культура. Ежегодный лимит — 5000 рублей, он обновляется 1 января.

Напомним, что с 1 января изменился банк-оператор, обслуживающий "Пушкинскую карту". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большое Болдино Музеи Пушкинская карта
Поделиться:
Новости по теме
12 июля 2025 20:10Глеб Никитин рассказал нижегородцам про гигантскую букву "П" в Болдине
09 июня 2025 17:14Более 20 000 человек посетили фестиваль "Пушкин без границ" в Большом Болдине
07 июня 2025 14:42Сергей Безруков посетил открытие выставки о Пушкине в Большом Болдине
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных