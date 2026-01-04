Музей-заповедник "Болдино" расширил программы для молодежи по "Пушкинской карте" Культура и отдых

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" запустил сразу две новые программы (12+), которые доступны владельцам "Пушкинской карты". Участвовать в них теперь можно как в Большом Болдине, так и в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном минкульте.

Для юных посетителей, приезжающих в болдинскую усадьбу, подготовлен новый формат посещения: к традиционной экскурсии добавлен мастер-класс. Здесь участникам предлагают попробовать свои силы в письме гусиным пером, как это делали в пушкинскую эпоху.

А в нижегородском филиале музея на площади Минина и Пожарского, 5 появилась авторская пешеходная экскурсия. Ее цель цель — показать Нижний Новгород глазами великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и оживить страницы его биографии в городской среде.

Замдиректора по развитию музея-заповедника Оксана Нестерова отметила, что работа с подростковой и студенческой аудиторией остается одним из приоритетов для учреждения. Она подчеркнула, что дети составляют около половины всех посетителей музея, поэтому важно сделать визит максимально удобным как для родителей, так и для педагогов.

По ее словам, участие в федеральной программе "Пушкинская карта" дает музею возможность не только запускать новые форматы, но и выстраивать полноценные образовательные маршруты.

Программа "Пушкинская карта" реализуется в рамках нацпроекта "Семья", инициированного президентом Владимиром Путиным и стартовавшего в 2025 году. Оформить виртуальную карту могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет через приложение Госуслуги.Культура. Ежегодный лимит — 5000 рублей, он обновляется 1 января.

Напомним, что с 1 января изменился банк-оператор, обслуживающий "Пушкинскую карту".