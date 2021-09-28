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Общество

Нижегородские метеорологи прогнозируют умеренно холодную зиму

18 октября 2021 15:10  [297] Общество
Нижегородские метеорологи прогнозируют умеренно холодную зиму

Нижегородские метеорологи прогнозируют умеренно холодную зиму

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Предстоящая зима в Нижегородской области будет умеренно холодной, аномальных морозов и рекордных снегопадов не ожидается. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольгу Мокееву.

Специалист рассказала, что зима 2021-2022 годов прогнозируется в пределах средних многолетних значений.

Так, в ноябре средняя температура составит от –2° до –4°, в декабре ожидается морозы –7... –9°.

Самым холодным месяцем станет январь, заявили в "Верхне-Волжском УГМС": средняя температура будет в пределах –11°. В феврале температура составит от –8 ...-10°.

Ольга Мокеева подчеркнула, что декабрь в последние годы стал месяцем отклонений: в это время возможны как оттепели до +5° и дожди с грозами, так и резкое похолодание до –20°.

Она также рассказала, что за всю историю метеонаблюдений самым холодным стал декабрь 1978 года: тогда в регионе температура опускалась до –42°. Минувшей зимой также отмечались аномальные морозы: в Арзамасе столбик термометра опускался до –38°.

По оценке специалистов, высота снежного покрова предстоящей зимой ожидается в пределах нормы: от 50 до 70 см (в левобережной части региона). Минувшей зимой, напомнила Ольга Мокеева, высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла 93 см.

Ранее синоптики центра "Фобос" сообщали, что предстоящая зима в России может быть аномально снежной.

Напомним, заморозки до -3° ожидаются в Нижегородской области 19 октября.

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Теги:
Погода Прогноз Снег
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