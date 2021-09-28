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Культура и отдых

"Дни культуры Казахстана" пройдут в Нижегородской области 27 - 31 октября

21 октября 2021 10:00  [89] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Дни культуры Казахстана" пройдут в Нижегородской области 27 - 31 октября. Об этом сообщили в региональном департаменте внешних связей.

Согласно информации, нижегородцам покажут спектакли Карагандинского академического театра музыкальной комедии, которые состоятся на площадке Нижегородского государственного академического театра кукол.

В дни гастролей карагандинского театра зрители увидят пять спектаклей с использованием ростовых кукол, каждый из которых будет показан дважды – в утреннее время, а также дневное либо вечернее.

  • 27 октября нижегородцы увидят постановку "Томирис и златогривый Тарлан". Яркая восточная сказка, отражающая особенности национальной культуры Казахстана, познакомит зрителей с историей страны и ее национальными героями.
  • 28 октября труппа театра представят спектакль "Алиса в стране Чудес". Знаменитая история Льюиса Кэрролла о девочке, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.
  • 29 октября артисты предстанут в образе героев сказочной повести Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".
  • 30 октября - покажут современную расширенную интерпретацию произведения Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха".
  • 31 октября "Дни культуры Казахстана" завершатся постановкой "Баурсак и Колобок", в которой два героя, сделанные из одного теста, станут друзьями и вместе перехитрят врагов, желающих их съесть.

С более подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте Нижегородского государственного академического театра кукол.

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Теги:
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