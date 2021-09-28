Упавшее дерево затруднило проезд по ул. Ванеева в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Упавшее дерево затруднило проезд по ул. Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, около 9:20 21 октября большое дерево упало на проезжую часть на улице Ванеева в Советском районе.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе дома №21.

Сейчас на месте происшествия оборвано несколько десятков метров проводов. Также известно, что поврежден автомобиль Mercedes. У машины разбиты стекла, но водитель, по предварительным данным, не пострадал.