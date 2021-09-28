Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 21 октября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 21 октября. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 21 октября произошло две автоаварии с летальным исходом.

Первое ДТП было зафиксировано в 17:05 на ул. Дзержинского, 28 в Балахне. 34-летний водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В итоге под колесами машины погибла 70-летняя пенсионерка.

Другая автоавария произошла в 19:06 на 208 км а/д Владимир – Муром – Арзамас в Кулебаках. Водитель автомобиля ВАЗ сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. В итоге смертельное ранение получила 34-летняя женщина.