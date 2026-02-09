Более 30 ярмарок "Покупайте нижегородское" пройдет в феврале

Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
09 февраля 2026 18:05 Экономика
Фото: минпром Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области приглашаются для участия в 33 ярмарках «Покупайте нижегородское», которые пройдут в 26 муниципалитетах региона.

«На ярмарках «Покупайте нижегородское» региональные производители могут получить бесплатное торговое место и сделать свои товары более узнаваемыми, а жители – приобрести товары без дополнительных наценок. Администрации муниципалитетов предоставляют нижегородским предпринимателям и самозанятым бесплатные площади для торговли. Наибольшее количество ярмарок состоится в городских округах город Выкса и Чкаловск, Ардатовском, Сеченовском, Городецком муниципальных округах», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ярмарки «Покупайте нижегородское» проводятся в дни районов, городов и сел, в народные и государственные праздники, а также во время проведения фестивалей народных художественных промыслов. В феврале большая часть ярмарок будет приурочена к масленичным гуляниям и пройдет 22 февраля.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального минпрома https://minprom.nobl.ru/activity/5909.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

