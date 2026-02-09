Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Более 1,1 тысячи нижегородцев старше 60 лет нашли работу в 2025 году

работа

Фото: Нижегородский кадровый центр

В 2025 году Нижегородский кадровый центр "Работа России" помог трудоустроить более 1,1 тысячи соискателей старше 60 лет, сообщили в пресс-службе облправительства. 

Жители региона так называемого "серебряного" возраста нашли работу в различных сферах — в образовательных и медицинских учреждениях, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в коммунальных и автотранспортных организациях. Среди наиболее востребованных профессий — врач, медицинская сестра, водитель, музыкальный руководитель, инженер, слесарь механосборочных работ, токарь, специалист по кадрам и агроном.

Основной мерой поддержки стало содействие в подборе подходящих вакансий. Кроме того, соискатели старшего возраста активно пользовались услугами профессиональной ориентации и получали актуальную информацию о ситуации на рынке труда.

Как отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, специалисты службы занятости внимательно подходят к индивидуальным запросам граждан старшего поколения. По его словам, при подборе вакансий учитываются не только профессиональные навыки, но и состояние здоровья, предпочтения по графику работы и транспортная доступность.

В 2025 году возможностями службы занятости воспользовались и соискатели пожилого возраста. Так, двоим жителям региона в возрасте 79 лет карьерные консультанты подобрали работу уборщиком помещений и оператором, еще один нижегородец в 77 лет был трудоустроен на должность сторожа-вахтера.

Отдельное внимание кадровый центр уделяет профессиональному развитию граждан "серебряного" возраста. Как сообщила исполняющая обязанности директора Нижегородского кадрового центра "Работа России" Елена Видяева, в 2025 году жители старше 60 лет прошли программы переобучения и повышения квалификации. Обучение проводилось по направлениям машинист котельных установок, электромонтер, социальный работник, педагог дополнительного образования и кладовщик со знанием программ 1С.

Информацию о мерах поддержки пенсионеры могут получить в любом филиале службы занятости Нижегородской области, по телефону контакт-центра 8-800-250-47-47, а также с помощью чат-бота "Карьера 52" в Telegram. Дополнительные сведения размещены в официальном сообществе учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента РФ Владимир Путин реализуется национальный проект Кадры. В его состав входят четыре федеральных проекта: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда". Мероприятия нацпроекта направлены на подготовку кадров под потребности работодателей за счет взаимодействия государства, бизнеса и образовательных организаций.

