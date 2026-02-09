Теплоход в Нижнем Новгороде выставили на торги за 12,3 млн рублей Экономика

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде выставили на продажу теплоход "Анатолий Угловский", рассчитанный на перевозку до 24 пассажиров. Приобрести судно можно только через участие в торгах.

Как следует из информации, размещенной ООО "РТС-тендер", начальная стоимость лота составляет 12,3 млн рублей. Общая мощность теплохода — 2200 лошадиных сил.

Однопалубное судно построено в Великом Устюге по проекту Р104. Его длина составляет 48 метров, ширина — 9 метров. В объявлении подчеркивается, что теплоход эксплуатировался в щадящем режиме.

Новый владелец сможет использовать судно в туристических целях.

Примечательно, что за аналогичную сумму на рынке недвижимости Нижнего Новгорода продаются квартиры. Так, за 12,3 млн рублей можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров в Сормовском районе или однокомнатную квартиру площадью 37 квадратных метров в Нижегородском районе.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 марта. Проведение аукциона запланировано на 27 марта.

Ранее сообщалось, что здание бывшей компании "Линдек" в Нижнем Новгороде продают за 250 млн рублей.