Воинский мемориал благоустроили в Арзамасском районе по программе "Вам решать!" Общество

Фото: с сайта НРО "Единой России"

В Арзамасском районе продолжается сдача объектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Так, в деревне Берёзовка по инициативе жителей была установлена детская площадка на улице Кленовой, а в селе Мотовилово благоустроен воинский мемориал. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

"Срок эксплуатации детской площадки в микрорайоне Лесной на улице Кленовой заканчивался, и в 2020 году инициативная группа граждан обратилась в администрацию с предложением принять участие в программе "Вам решать!". Был проведен аукцион и заключен контракт общей стоимостью более 730 тысяч рублей. Благодаря участию в программе инициативного бюджетирования микрорайон получил новую, отвечающую всем требованиям безопасности площадку", - рассказал и.о. главы администрации Березовского сельсовета Сергей Лыжов.

На площадке было установлено 23 элемента игрового и спортивного оборудования для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Общая стоимость проекта - 730 800 рублей, из которых более 500 тыс. - из областного бюджета, более 219 тыс. - средства бюджета поселения и около 7 тыс. – средства спонсоров и населения.

В селе Мотовилово был благоустроен памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны. Цена контракта составила 688 тыс. рублей, из которых 440 330 рублей - областные средства, 213 285 рублей – средства поселения и около 34 тыс. – вклад населения. Кроме того, сами жители приняли активное участие в благоустройстве территории около памятника погибшим воинам: выполнена подсыпка землей площадки около монумента, приобретены вазоны для цветов, голубые ели и можжевельник для озеленения. В субботниках приняли участие 25 человек.

"Мы очень давно мечтали модернизировать мемориал. На полях сражений погибло почти 400 наших земляков. Сегодня жители села подходят к памятнику, со слезами на глазах находят фамилии своих родственников. Кроме того, обновление мемориала очень важно для воспитания молодежи", - сказала председатель ветеранского движения села Мотовилово Нина Пучкова.

"Наше поселение на протяжении 7 лет принимает участие в программе поддержки местных инициатив, сейчас это проект "Вам решать!". За это время реализовано 13 проектов – отремонтирована водонапорная башня, дороги, установлено уличное освещение. Благодаря проекту инициативного бюджетирования решаются значимые задачи небольших поселений", - отметила глава администрации Ломовского сельсовета Татьяна Бурлакова.

Всего в Арзамасском районе в 2021 году в рамках проекта "Вам решать!" реализовано 16 инициатив на общую сумму более 19 млн рублей.

Напомним, сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.