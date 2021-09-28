Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2021 18:31  [19] Воинский мемориал благоустроили в Арзамасском районе по программе "Вам решать!"
27 октября 2021 18:10  [86] Протокол за деятельность в нерабочие дни будет составлен на владельца нижегородской кальянной
27 октября 2021 17:47  [50527] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 27 октября)
27 октября 2021 17:43  [99] Более миллиарда рублей дополнительно выделено Нижегородской области на оказание медицинской помощи
27 октября 2021 17:09  [99] Лучшим школьным лесничеством стали "Друзья леса" из Арзамаса
27 октября 2021 16:46  [281] Одностороннее движение введут по проезду от пл. Сенной до ул. Новосолдатской в Нижнем Новгороде
27 октября 2021 16:31  [138] Степень износа нижегородского электротранспорта превышает 80%
27 октября 2021 15:51  [203] Глава нижегородского минздрава не исключил пятой волны коронавируса после Нового года
27 октября 2021 14:38  [247] ГИБДД Нижегородской области усилило контроль на трассе М-7
27 октября 2021 14:16  [129] Воротынское коммунальное предприятие оштрафовали за слив сточных вод в реку без очистки
Общество

Воинский мемориал благоустроили в Арзамасском районе по программе "Вам решать!"

27 октября 2021 18:31  [19] Общество

Фото: с сайта НРО "Единой России"

В Арзамасском районе продолжается сдача объектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Так, в деревне Берёзовка по инициативе жителей была установлена детская площадка на улице Кленовой, а в селе Мотовилово благоустроен воинский мемориал. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

"Срок эксплуатации детской площадки в микрорайоне Лесной на улице Кленовой заканчивался, и в 2020 году инициативная группа граждан обратилась в администрацию с предложением принять участие в программе "Вам решать!". Был проведен аукцион и заключен контракт общей стоимостью более 730 тысяч рублей. Благодаря участию в программе инициативного бюджетирования микрорайон получил новую, отвечающую всем требованиям безопасности площадку", - рассказал и.о. главы администрации Березовского сельсовета Сергей Лыжов.

На площадке было установлено 23 элемента игрового и спортивного оборудования для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Общая стоимость проекта - 730 800 рублей, из которых более 500 тыс. - из областного бюджета, более 219 тыс. - средства бюджета поселения и около 7 тыс. – средства спонсоров и населения.

В селе Мотовилово был благоустроен памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны. Цена контракта составила 688 тыс. рублей, из которых 440 330 рублей - областные средства, 213 285 рублей – средства поселения и около 34 тыс. – вклад населения. Кроме того, сами жители приняли активное участие в благоустройстве территории около памятника погибшим воинам: выполнена подсыпка землей площадки около монумента, приобретены вазоны для цветов, голубые ели и можжевельник для озеленения. В субботниках приняли участие 25 человек.

"Мы очень давно мечтали модернизировать мемориал. На полях сражений погибло почти 400 наших земляков. Сегодня жители села подходят к памятнику, со слезами на глазах находят фамилии своих родственников. Кроме того, обновление мемориала очень важно для воспитания молодежи", - сказала председатель ветеранского движения села Мотовилово Нина Пучкова.

"Наше поселение на протяжении 7 лет принимает участие в программе поддержки местных инициатив, сейчас это проект "Вам решать!". За это время реализовано 13 проектов – отремонтирована водонапорная башня, дороги, установлено уличное освещение. Благодаря проекту инициативного бюджетирования решаются значимые задачи небольших поселений", - отметила глава администрации Ломовского сельсовета Татьяна Бурлакова.

Всего в Арзамасском районе в 2021 году в рамках проекта "Вам решать!" реализовано 16 инициатив на общую сумму более 19 млн рублей.

Напомним, сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph