Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2021 19:15  [48] Студентка Мининского университета победила во всероссийском конкурсе “Профессиональное завтра”
29 октября 2021 18:57  [89] Суды Нижнего Новгорода рассмотрели 11 дел о нарушении режима повышенной готовности
29 октября 2021 18:13  [88] Глеб Никитин поздравил нижегородское отделение "Волонтёров Победы" с шестилетием
29 октября 2021 17:48  [96] Участок федеральной трассы Р-158 в Шатковском районе отремонтировали в рамках нацпроекта
29 октября 2021 17:41  [127] Памятный знак "Парк Ленинского комсомола" открыли в нижегородской "Швейцарии"
29 октября 2021 17:30  [202] Парковку запретят на участке улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде
29 октября 2021 17:11  [112] Программу повышения квалификации Нижегородского НОЦ смогут пройти руководители и специалисты научных организаций
29 октября 2021 17:00  [97] Почти 40% жителей Нижегородской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения
29 октября 2021 16:49  [148] Движение автобуса А-27 временно изменится в Нижнем Новгороде
29 октября 2021 16:36  [140] Пятеро нижегородцев переведены из психоневрологических интернатов на сопровождаемое проживание
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородское отделение "Волонтёров Победы" с шестилетием

29 октября 2021 18:13  [88] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Нижегородскому региональному отделению Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" 28 октября исполнилось шесть лет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских волонтёров с праздничной датой.

"От всей души поздравляю "Волонтеров Победы" с Днём рождения! За эти годы вы стали настоящим сообществом неравнодушных людей, объединенных желанием помогать другим и делать мир лучше. Это касается как конкретной поддержки ветеранов, так и работы по сохранению исторической памяти о событиях прошлого. В полной мере ценность такой деятельности раскрылась в последние годы, с началом пандемии коронавируса, когда поддержка старшего поколения стала особенно востребованной. Желаю вам только успехов и новых единомышленников!" - обратился к участникам движения Глеб Никитин.

За время работы Нижегородского регионального отделения "Волонтёров Победы" было создано 52 муниципальных штаба, 7 общественных центров в вузах и ссузах, 41 школьный отряд.

Самому старшему Волонтёру Победы в Нижегородской области - 93 года. Он проводит лекции по истории для школьников и студентов и является историческим консультантом. Самому маленькому волонтёру - 7 лет, это младший брат одного из добровольцев движения. Волонтёрами движения становятся целыми семьями – мамы с детьми, сёстры с братьями и бабушки с внуками.

"Для нас Волонтёры Победы - это не просто общественное движение, а жизнь и семья. За шесть лет в Нижегородской области было проведено более 3,6 тысячи мероприятий по разным темам и направлениям. У нас появилось много партнёров. Мы благодарим всех, кто поддерживает и помогает нашему движению развиваться", - говорит руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Движение реализует ряд местных инициатив. Так, например, в рамках проекта "Образ Победы" было создано 31 изображение с портретами ветеранов Великой Отечественной войны рядом с местом их проживания; 56 памятников участникам войны установлено в рамках проекта "Память героев", 3 вагона трамваев и электричек забрендировано в рамках проекта "Вагон Победы", 107 мероприятий нижегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь" прошло в Нижнем Новгороде. В региональном отделении движения развиваются разные направления – спортивное, международное, экологическое, инклюзивное.

Кроме того, в период пандемии коронавируса Волонтёры Победы оказывают помощь гражданам в доставке продуктов и медикаментов, а также помогают в поликлиниках.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Глеб Никитин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph