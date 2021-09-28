Глеб Никитин поздравил нижегородское отделение "Волонтёров Победы" с шестилетием Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Нижегородскому региональному отделению Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" 28 октября исполнилось шесть лет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских волонтёров с праздничной датой.

"От всей души поздравляю "Волонтеров Победы" с Днём рождения! За эти годы вы стали настоящим сообществом неравнодушных людей, объединенных желанием помогать другим и делать мир лучше. Это касается как конкретной поддержки ветеранов, так и работы по сохранению исторической памяти о событиях прошлого. В полной мере ценность такой деятельности раскрылась в последние годы, с началом пандемии коронавируса, когда поддержка старшего поколения стала особенно востребованной. Желаю вам только успехов и новых единомышленников!" - обратился к участникам движения Глеб Никитин.

За время работы Нижегородского регионального отделения "Волонтёров Победы" было создано 52 муниципальных штаба, 7 общественных центров в вузах и ссузах, 41 школьный отряд.

Самому старшему Волонтёру Победы в Нижегородской области - 93 года. Он проводит лекции по истории для школьников и студентов и является историческим консультантом. Самому маленькому волонтёру - 7 лет, это младший брат одного из добровольцев движения. Волонтёрами движения становятся целыми семьями – мамы с детьми, сёстры с братьями и бабушки с внуками.

"Для нас Волонтёры Победы - это не просто общественное движение, а жизнь и семья. За шесть лет в Нижегородской области было проведено более 3,6 тысячи мероприятий по разным темам и направлениям. У нас появилось много партнёров. Мы благодарим всех, кто поддерживает и помогает нашему движению развиваться", - говорит руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Движение реализует ряд местных инициатив. Так, например, в рамках проекта "Образ Победы" было создано 31 изображение с портретами ветеранов Великой Отечественной войны рядом с местом их проживания; 56 памятников участникам войны установлено в рамках проекта "Память героев", 3 вагона трамваев и электричек забрендировано в рамках проекта "Вагон Победы", 107 мероприятий нижегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь" прошло в Нижнем Новгороде. В региональном отделении движения развиваются разные направления – спортивное, международное, экологическое, инклюзивное.

Кроме того, в период пандемии коронавируса Волонтёры Победы оказывают помощь гражданам в доставке продуктов и медикаментов, а также помогают в поликлиниках.