Парковку транспорта запретят на улице Зайцева в Нижнем Новгороде

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода с 4 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Зайцева напротив домов 31 к22, 30А, 31 к1. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Как пояснили в ведомстве, на этом участке дороги появились новые выезды на проезжую часть из близлежащего жилищного комплекса.
"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и исключения неправильного толкования зоны действия запрещающих парковку знаков, установленных на улице ранее", - добавили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе с 1 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку грузовых автомобилей на участке улицы Голубева.
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