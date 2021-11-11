Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2021 19:50  [248] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Чазова
12 ноября 2021 19:41  [134] Новую детскую поликлинику построят в Дзержинске к концу 2025 года
12 ноября 2021 19:07  [121] Парковку транспорта запретят на улице Зайцева в Нижнем Новгороде
12 ноября 2021 19:00  [113] Первое заседание рабочей группы по разработке мер социальной поддержки граждан при догазификации домовладений состоялось в ЗСНО
12 ноября 2021 18:42  [134] Нижегородская область вошла в топ-3 среди регионов по реализации "гаражной амнистии"
12 ноября 2021 18:38  [127] Ярмарка "Осенний дар" пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября
12 ноября 2021 18:24  [111] Борис Шахов: "Чтобы уберечь себя, необходимо прививаться от коронавируса"
12 ноября 2021 17:53  [207] Сильный мокрый снег прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие часы
12 ноября 2021 17:38  [178] Благоустроенная территория появилась вдоль озера на улице Пермякова в Автозаводском районе
12 ноября 2021 17:20  [148] Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 8 баллов
Общество

Парковку транспорта запретят на улице Зайцева в Нижнем Новгороде

12 ноября 2021 19:07  [121] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода с 4 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Зайцева напротив домов 31 к22, 30А, 31 к1. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как пояснили в ведомстве, на этом участке дороги появились новые выезды на проезжую часть из близлежащего жилищного комплекса.

"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и исключения неправильного толкования зоны действия запрещающих парковку знаков, установленных на улице ранее", - добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе с 1 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку грузовых автомобилей на участке улицы Голубева.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парковка Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph