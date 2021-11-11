Парковку транспорта запретят на улице Зайцева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода с 4 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Зайцева напротив домов 31 к22, 30А, 31 к1. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как пояснили в ведомстве, на этом участке дороги появились новые выезды на проезжую часть из близлежащего жилищного комплекса.

"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и исключения неправильного толкования зоны действия запрещающих парковку знаков, установленных на улице ранее", - добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе с 1 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку грузовых автомобилей на участке улицы Голубева.